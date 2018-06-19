Фото: barnaul.org
Работы по ликвидации последствий урагана, обрушившегося минувшей ночью на Барнаул, ведут в краевой столице городские службы и управляющие организации.
Как сообщили в пресс-центре администрации регионального центра, в Октябрьском районе на прилегающем к школе №59 участке из-за шквалистого ветра произошло падение дерева. Здесь работают специалисты Горзеленхоза, которые распилят и вывезут поваленное дерево. Также большая ветка дерева упала у гимназии №74 на улице Эмилии Алексеевой.
На территории Ленинского района в разгар бури были повреждены деревья на внутридворовых территориях. В результате два дерева упали на автомобили. Здесь к устранению последствий разгула стихии приступили управляющие компании.
В Железнодорожном районе Барнаула ураганом также было повалено несколько деревьев. Кроме того, были обесточены два дома по улице Советской Армии, 5 и 8. Ведутся работы по устранению аварии. В Центральном районе краевой столицы дорожным службам также пришлось оперативно устранять последствия урагана.
Весьма масштабные отключения электричества зафиксированы на пригородной территории Индустриального района. Так, из-за шквалистого ветра были повреждены линии электропередачи в поселках Новомихайловка, Авиатор, Спутник, Лесной и во Власихе.
К утру электроснабжение было восстановлено. Однако в данный момент частично без света остается поселок Лесной. Завершить работы здесь планируется к вечеру сегодняшнего дня.
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