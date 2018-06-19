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Скамья подсудимых ожидает двух жителей Барнаула, которые обвиняются в нападении на горожанина, пришедшего в бар.
Как сообщили в краевой прокуратуре, молодые люди распивали в баре спиртное, где познакомились с потерпевшим. Затем находившийся в состоянии алкогольного опьянения потерпевший уже ночью направился домой, а обвиняемые последовали за ним.
"Взяв пустую стеклянную бутылку, действуя совместно, один из обвиняемых нанес бутылкой удар по голове потерпевшему, от чего тот упал на землю. Далее они совместно начали наносить ему по телу и голове удары руками и ногами, а потом из карманов одежды потерпевшего похитили денежные средства и имущество стоимостью 18 тысяч рублей", — уточняют в правоохранительном ведомстве.
Каждого из злоумышленников теперь обвиняют в совершении разбоя. Им грозит до 10 лет лишения свободы.
Комментарии
а когда правительство так делает с народом оно потом себе премии выписывает за аффективное управление так сказать
Помню, помню, помню я как мать меня любила,
И не раз, и не два она мне говорила:
Со шпаною не вращайся, не ходи в кабак,
И не шастай по ночам, убьют за просто так!
Не послушался я маму и пошёл в кабак,
А чего бы не пойти ведь я и так дурак,
Харю мне свернули сразу, стырили колы,
В череп получил бутылкой от "Алабашлы". ...(с)