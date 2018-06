В США застрелили 21-летнего рэпера Jimmy Wopo, сообщает LIFE со ссылкой на местные СМИ.

Инцидент произошел накануне днем в Питтсбурге. Прибывшая на место происшествия полиция обнаружила в автомобиле двух мужчин с огнестрельными ранениями, причем один из них был в критическом состоянии.

Раненые были госпитализированы, однако один из них позже скончался. Позже смерть Jimmy Wopo подтвердил его менеджер Тэйлор Мэглин.

Напомним, ранее сообщили о смерти рэпера XXXTentacion, который также скончался от огнестрельного ранения.

