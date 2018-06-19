Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в соцсетях назвал Центробанк главным валютным обменником страны и раскритиковал производительность труда главы регулятора Эльвиры Набиуллиной.
"Главный банк страны окончательно превратился в валютный обменник. Зарабатывает доллары за границей, меняет чуть-чуть для внутреннего потребления и дает нам под бешеный процент. И никто повлиять не может на ЦБ. Пора прекращать эту вольницу. Мы подготовили законопроект о подчинении Банка России Госдуме или Правительству", — написал Жириновский.
По его словам, ЦБ в свое время сделали независимым по примеру ФРС США. "Но Федеральная комиссия всю планету подчинила доллару, а кого ЦБ подчинил?" — спрашивает лидер ЛДПР.
"А сколько банков своих же закрыли? Мы согласны: 700 частных банков — это много, но ведь из-за этих закрытий сколько граждан пострадало?! Они получают только ограниченную компенсацию, а бизнесмены и этого часто не видят. Рузвельт в США тоже в свое время приводил банковскую систему в порядок, но ничего не закрывал, а просто лицензии у всех частных банков отобрал. Деньги никто не терял", — отметил политик.
"Нынешняя глава ЦБ Эльвира Набиуллина нам не нравится, мы критиковали всех ее предшественников, и при ней политика ЦБ не изменилась. Так что если курс не изменится, мы будем выдвигать требования вплоть до ее отставки", — предупредил Жириновский.
Комментарии
сами закон о ЦБ принимали, а теперь не нравится
заговорил бы о восстановлении полного суверенитета (в данном случае независимость кредитно-финансовой системы страны), о конституционной реформе (ст. 75 п.2) через всенародный референдум был бы настоящим нодовцем, а так как всегда сказал "а" но не сказал "б", и нашим и вашим
Обменник это роль ЦБ в мировой финансовой системе, при чем курс рубля занижен этим обменником раза в 2 как минимум.
Внутри страны он МЕГАрегулятор, контролирует не только печатный станок, банки, страховые, выпуск ценных бумаг, его денежная масса превосходит капитализацию крупнейших ресурсодобывающих отраслей....
Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 23.04.2018) "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"
Статья 14
-Председатель Банка России может быть освобожден от должности только в случаях:
истечения срока полномочий;
-невозможности исполнения служебных обязанностей, подтвержденной заключением государственной медицинской комиссии;
-подачи личного заявления об отставке;
-совершения уголовно наказуемого деяния, установленного вступившим в законную силу приговором суда;
-нарушения федеральных законов, которые регулируют вопросы, связанные с деятельностью Банка России;
-непринятия мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является, непредставления или представления неполных или недостоверных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе...
Получается так, что если у председателя ЦБ РФ:
— полномочия ещё не истекли,
— отменное здоровье,
— нет желания уйти с поста досрочно,
— нет приговора суда, например, за то, что он в трамвае мелочь по карманам тырил,
— нет нарушений федерального законодательства (то есть не кредитует Россию, а заработанные Россией средства использует на укрепление экономики стран Запада) — то снять его с должности совершенно невозможно. Ни ГД ни президент не может уволить его.