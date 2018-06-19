Барнаульцы считают, что сборная России не выйдет из группы. Согласно опросу, который провела служба исследований HeadHunter среди жителей нашего города, в то, что это может произойти, верит только девять процентов опрошенных. Половина же респондентов (54%) считают, что выйти из группы не получится.
Интересно, что футбол наиболее популярен у представителей сферы безопасности, транспорта и логистики, а также у высшего менеджмента. А меньше всего этот вид спорта любят IT-специалисты, работники сферы искусства и масс-медиа, а также медики и фармацевты. Большинство из них смотреть чемпионат не планируют.
"Еще обращает на себя внимание факт, что чем старше участник опроса, тем больше шансов, что смотреть игры он будет: среди молодежи до 25 лет будет активно смотреть футбол в ближайший месяц только каждый третий респондент, а среди участников опроса от 45 лет и старше их уже набралось 43%", — комментирует Елана Таращук, руководитель пресс-службы HeadHunter по ПФО и СФО.
Согласно опросу, только 35% барнаульцев планируют смотреть большинство матчей. Кроме сборной России, участники опроса будут болеть за сборную Германии (32%), Бразилии (28%), Испании (24%), Англии (22%) и Аргентины (18%).
Опрос проводился Службой исследований HeadHunter с 31 мая по 9 июня 2018 года.
Комментарии
Так это было до матча открытия. Сейчас цифры совсем другие. ИНформация уже ненужная