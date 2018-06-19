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Девочка, накануне ушедшая из дома в Камне-на-Оби, выходит на связь с родными и заявляет, что находится в другом регионе, сообщили в краевом управлении Следственного комитета.
Сейчас СКР проводит проверку по данному факту, устанавливает местонахождение девочки и выясняет причины ухода из дома. Напомним, что 15-летняя жительница Камня-на-Оби не вернулась домой 18 июня.
"По данным следствия, несовершеннолетняя неоднократно уходила. В настоящее время девочка выходит на связь с близкими, сообщая, что находится в другом регионе", — уточняют в правоохранительном ведомстве.
Приметы пропавшей: рост 170-175 сантиметров, среднего телосложения, волосы темные до плеч, глаза карие.
Была одета: черная майка, джинсы светло-синие, рваные на коленях, фиолетовые кеды. С собой была темно-зеленая ветровка, черная сумка через плечо.
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