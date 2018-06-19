Министерство транспорта России внесло изменения в стандарт обслуживания населения, согласно которым общественный транспорт должен быть оборудован кондиционерами и печками, пишут "Известия".
Также предлагается снизить количество пассажиров, которых можно перевозить стоя, а именно не более трех человек на один квадратный метр свободной площади салона.
Кроме того, остановки должны быть доступны для маломобильных граждан и защищены от осадков.
Впрочем, стандарт несет в себе рекомендательный характер, однако его исполнение будет являться критерием оценки работы перевозчиков.
"Перевозчики нацелены на то, чтобы максимально заработать, и идут на нарушения: набирают много людей, закрывают аварийную дверь, чтобы поставить дополнительные два кресла", — отметил вице-президент правозащитной организации "Движение автомобилистов России" Леонид Ольшанский, подчеркнув, что новый стандарт необходим к применению.
В пресс-службе Минтранса сообщили, что стандарт был разработан для того, чтобы реализовать транспортную стратегию России.
Комментарии
ну ффсё, ценник на проезд полезет вверх, кондюк нынче дорог
ценник и так лезет вверх, а удобств никаких. Проезд должен стоить дешевле при текущих условиях!
И как они собрались отслеживать.. .эм.. плотность пассажиров на квадратный метр? Сейчас введут обязательные камеры, с трансляцией в режиме реального времени в некую надзорную организацию. За наши деньги. И преподнесут это как очередную о нас заботу. Как тахографы, повышение цен на бензин, онлайн кассы, закон Яровой и прочая.
давно пора сделать приложение типа Убер-такси, но для общестенного транспорта - чтобы было ясно, сколько людей скопилось на остановках и куда желают ехать, и выпускать на линию соотв. размеров и маршруту автобус.
а дырки в полу это разве не кондюк???
"Минтранс подготовил "революцию" в перевозке людей общественным транспортом"
Понятно, опять грабить будут...