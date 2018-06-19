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Аукционы на разведку и добычу торфа в месторождениях "Ярковская Согра" и "Дикая Согра" в Заринском районе Алтайского края объявило региональное министерство природных ресурсов и экологии.
Как передает "Интерфакс", стартовая цена разового платежа равна 6 миллионам рублей и 1 миллиону рублей соответственно.
Каждую из лицензий предполагается передать недропользователю на 20 лет.
Что касается запасов месторождений, то потенциал "Ярковской Согры" по категории А оценивается в 4 миллиона 544 тысячи тонн торфа, а забалансовые запасы — в 2 миллиона 469 тысяч тонн.
Запасы "Дикой Согри" по категории А составляют 434 тысячи тонн торфа, а забалансовые запасы — 393 тысячи тонн.
Указанные месторождения ранее не эксплуатировались.
Комментарии
И стоит ли природу на растерзание отдавать из-за каких-то 7 миллионов рублей?
а что с ним делают, с торфом?
как сырье для удобрений и топливо
горшки для рассады делают
последнее добро распродают, а деньги кому?
стоимость 1 тонны торфа составляет около 500 рублей. Фактическая прибыль будущих владельцев месторождения "Ярковской Согры" объемом 4 миллиона 544 тысячи тонн составит около 2,277 миллиардов рублей (в самом дешевом ценовом диапазоне). Торфяным бизнесом в РФ занимаются структуры владельца "Коксохима" и самого богатого человека России, друга Президента Российской Федерации - Владимира Лисина. А что будет на месте разработки месторождения торфа через 20 лет - судите по объемам заявленных разработок - обалденная яма.