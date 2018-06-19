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Национальную систему контроля таксистов предложили создать в России

, ИА "Амител"
Ранее на два месяца был арестован таксист, который выехал на тротуар и допустил наезд на пешеходов в Москве

Фото: autoassa.ru

Зампред Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов направил вице-премьеру Максиму Акимову обращение с просьбой создать национальную систему по контролю за водителями такси, сообщает RT

По словам Зотова, агрегаторы такси недостаточно контролируют время работы водителей за рулем. Например, при отключении одного сервиса после восьми часов работы таксист может запустить другой агрегатор, который воспринимает водителя отдохнувшим.

Таким образом, как отмечает общественник, человек продолжает работу, чем создает угрозу жизни и здоровью других граждан.

Кроме того, по словам Зотова, перед началом работы не проводится должный медосмотр водителей.

"Данную проблему позволит решить создание национальной системы по работе таксомоторных предприятий, которая решит вопрос медицинского контроля с помощью телемедицины", — пояснил Зотов.

В этой системе он предлагает объединить информационные базы агрегаторов такси и таким образом предусмотреть отключение от получения заказов при отсутствии должного отдыха.

"При этом следует ввести возможность контролировать состояние алкогольного опьянения водителей и предотвращать ДТП на основе данных об отклонении от стандартных параметров работы", — добавил Зотов.

Ранее Таганский суд Москвы арестовал на два месяца таксиста, который выехал на тротуар и допустил наезд на пешеходов в Москве.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

19.06.2018 16:55
месный

ктото из упырей своему сынуле-дочке бизнес замутить решил

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19.06.2018 17:00
- гость -

лучше бы контроль над олигархами сделали..

0  0
19.06.2018 18:00
- гость -

лучше полный контроль над финансами родственников чиновников и олигархов, что бы за каждый рубль отчет был

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