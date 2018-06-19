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Житель Камня-на-Оби приговорен к четырем с половиной годам колонии строгого режима за стрельбу из пневматики по людям и вождение в пьяном виде.
Как сообщили в краевой прокуратуре, в один из дней мужчина распивал алкоголь в гостях у друга, где увидел пневматическую винтовку. В обеденное время он взял пневматику и вышел с ней на улицу. Здесь он увидел мужчину, который вез на велосипеде ребенка.
"Подсудимому стало интересно, долетит ли до потерпевшего пуля, в связи с чем он произвел выстрел в их сторону. В результате его действий пуля попала в спину ребенку. Мужчина остановил велосипед и, пытаясь прекратить противоправные действия подсудимого, направился в его сторону. Тогда подсудимый, продолжая свои преступные действия, направив ствол оружия в ноги мужчины, произвел второй выстрел, не причинивший ему вреда, после чего с места совершения преступления скрылся", — уточняют в надзорном ведомстве.
Кроме того, менее чем через месяц мужчина сел за руль в состоянии опьянения, хотя ранее уже привлекался к ответственности за подобное нарушение.
Изначально мужчину приговорили к трем годам и шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года. Однако прокуратура обжаловала этот вердикт, и в итоге горожанин получил реальный срок. Ему придется отбывать четыре с половиной года в колонии строгого режима.
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