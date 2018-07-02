Купить новую машину, как говорится, из салона, по карману не каждому. А некоторые и вовсе считают, что нет никакого смысла переплачивать — по их мнению, авто теряет в цене, как только выезжает за порог автоцентра. Поэтому многие россияне отдают предпочтение "железным коням" с пробегом, что подтверждают и цифры. В 2017 году объем рынка подержанных машин составил около 3 трлн рублей. Правда, здесь тоже есть свои нюансы. С одной стороны, при покупке автомобиля с рук вам проще найти золотую середину — и марка та, и цена, что надо, да и сбить цену легче. С другой — гарантий, что вы удачно вкладываете деньги, крайне мало, и как бы продавец ни уверял вас, что его ласточка "не бита и не крашена", шанс нарваться на недобросовестного человека очень велик. Мало того, машина и вовсе может быть в угоне — а это, вероятнее всего, приведет к потере как денег, так и приобретенного авто. На выручку приходят автосалоны, торгующие подержанными авто. Как раз в один из них отправились корреспонденты Amic.ru и выяснили, стоит ли покупать в таких местах.

Наш выбор пал на автоцентр "Союз-Авто". В его арсенале около 250 автомобилей с пробегом различного класса: от премиальных до бюджетных. Все машины в наличии и находятся на большой открытой торговой площадке.

Мы пришли сюда в качестве покупателей. На месте мы обратились к продавцу-консультанту автосалона, который провел для нас экскурсию, рассказал все об интересующих моделях и помог определиться с выбором.

Мы остановили свое внимание на машине марки "Субару", а продавец ответил на все важные для нас вопросы, касающиеся данного авто.

Но на этом дело не закончилось. Чтобы убедиться в том, что машина в полном техническом порядке, здесь можно пройти полную диагностику и посмотреть автомобиль на подъемнике.

После выбора желаемого автомобиля покупатель может приобрести его в кредит, который предлагается в автоцентре. Здесь же можно оформить страховку – как ОСАГО, так и КАСКО, и получить полный пакет документов для постановки машины на учет в ГИБДД — по сути, все необходимое в одном месте. Также здесь документально подтверждают, что предложенная модель не находится в угоне или залоге, так как все автомобили проходят комплексную проверку по базам ГИБДД.

Кроме того, нам рассказали, что покупатель может приехать на старом автомобиле и сдать его по программе Trade-in: нам предложили как автообмен, так и внести машину в качестве первоначального взноса по автокредиту. Так мы на своем примере убедились, что совершать покупки в "Союз-Авто" безопасно, просто и удобно.

Есть в салоне и новые машины, среди них модели марки "Чери", которые пришлись жителям России и Барнаула в частности по вкусу. Это подтверждает положительная динамика роста продаж, которая сохраняется уже несколько лет.

Кроме того, представлены здесь и новые машины от Ravon, национальной автомобилестроительной марки Узбекистана, основанной в 2015.

Напомним, что "Союз-Авто" в 2017 году участвовал в премии Amic.ru "Народный знак качества", где по числу голосов был признан лучшим автосалоном города.



Автоцентр "Союз-Авто"

Адрес: Павловский тракт 186в

Время работы: с 09:00 до 18:00

Тел.: +7 (3852) 69–12–32, +7 (3852) 50–40–30, +7 (3852) 69–12–39