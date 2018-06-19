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Томенко изучит мнение жителей Алтая о повышении пенсионного возраста

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Правительству региона предстоит подготовить свой отзыв на скандальный законопроект

Фото: Александра Черданцева

Врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко намерен выяснить мнение жителей региона относительно повышения пенсионного возраста. Об этом он сообщил на встрече с работниками Рубцовского завода запасных частей во время рабочего визита в город во вторник, 19 июня. Подробности с места встречи передает корреспондент портала Amic.ru.

"Пенсионная реформа — вопрос федерального уровня. Но в Алтайский край через некоторое время поступит этот законопроект, и мы сможем дать на него свой отзыв. И мне важно мнение жителей региона по этому вопросу", — сказал Томенко.

О грядущем повышении пенсионного возраста главу региона спросила одна из работниц завода.

Он добавил, что такое решение хоть и горячо обсуждается, все же имеет под собой основания. Если страна перейдет на новые правила, то пенсионеры смогут получать значительно больше, чем сейчас.

"Если этого не сделать, то среднюю пенсию в 12 тысяч придется так же индексировать всего лишь на уровень инфляции, а хотелось бы больше", — подчеркнул Виктор Томенко.

Напомним, увеличить пенсионный возраст предложило правительство. Вопрос поставлен на рассмотрение депутатов Госдумы. Если они одобрят идею, то с 2019 года возраст выхода на пенсию будет повышаться: для мужчин с 60 до 65 лет до 2028 года, для женщин с 55 до 63 до 2034 года.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

19.06.2018 16:17
- гость -

Хочешь быть губером, заставь народ поверить в то чего не может быть. Существенное повышение это не тысяча в месяц, а в размере 75 % от зарплаты.

0  0
19.06.2018 16:17
- гость -

...то пенсионеры смогут получать значительно больше, чем сейчас.

ага, как сказал топилин это "значительно больше" равняеется 1,6% ежегодно ))

0  0
19.06.2018 16:18
Павел

Не так уж всё печально с повышением пенсионного возраста.Большинство пенсионеров не хотят сидеть дома и работают даже после выхода на пенсию.С рабочими местам не особо большие проблема.Даже если и есть проблемы,то значит будут решать этот вопрос.

0  0
19.06.2018 16:19
Масян

Пенсионный возраст давно уже нужно было поднять,а то экономика потом вообще не вывезет.

0  0
19.06.2018 16:20
!!!!

Сколько можно уже мусолить эту тему то?Повышение необходимо!!!!

0  0
19.06.2018 16:22
Аноним

Правильно Томенко сказал, если страна перейдёт на новые правила, то и пенсионеры получать будут больше

0  0
19.06.2018 16:22
Надоеди туниядцы

Если молодёжь в будущем хочет получать пенсию,то необходимо сейчас повысить пенсионный возраст.Просто все привыкли сидеть на шее у государство.

0  0
19.06.2018 16:25
- гость -

снова какой то баклан за необходимость повышения стринги на себе рвет

0  0
19.06.2018 16:28
Гость

Павел, люди на пенсии работают не от того, что дома сидеть неохото, а от того, что пенсии на оплату ком. услуг и питания просто нехватает. И это очень повезло, что человек в таком возрасте имеет работу.

0  0
19.06.2018 16:29
старый

Зачем Томенко каску надел? Боится ,что кирпич случайно на голову упадет? В Рубцовке это запросто может случится на АТЗ. Я что-то на фото не вижу ни одного работяги, стоят с ним рядом какие-то пузаны в галстуках, все надутые и важные до отвращения. Томенко пусть спросит у правительства РФ, куда делись 10 триллионов рублей, полученных на повышении цен на нефть и с какой целью эти деньги были отданы лицам, входящим в близкий круг друзей нашего Президента. После возврата этих денег в бюджет РФ не надо будет проводить драконовские реформы правительства национального раздора под руководством Медведева.

0  0
19.06.2018 16:29
- гость -

Все ... высказались? Или еще подтянутся? Вы бы хоть по-русски писать поучились, что ли...
И этому, которому надоеДи тунИядцы (от слова яд, видимо) - а может, это государство в лице чинуш и прочей погани привыкло сидеть у нас на шее, ни за что не отвечая, ничего не делая, и получая огромные деньги? Про молодежь вообще можете уже забыть, никто вам ничего перечислять не будет, глядя на то, что получают от государства родители. Да и тем, кто работает, белая зп при таком раскладе не нужна будет. Так скоро перейдете на подножный корм)))

0  0
19.06.2018 16:30
ГостьЯ

Конечно, значительно больше. Топилин привел пример. И Медведев привел пример и Голикова. И у всех цифры разнятся. А все потому, что они и сами не знают, что же будет в результате этой реформы. Может, получится поднять пенсию, а может, и нет. Лучше бы озаботились вопросом эффективного расходования бюджетных средств.

0  0
19.06.2018 16:30
гостю

Ну может тебя жаба давит и ты работаешь от нехватки денег..Но,что-то все мои родственники работают от любви к работе..

0  0
19.06.2018 16:31
- гость -

Если молодёжь в будущем хочет получать пенсию,то необходимо сейчас повысить пенсионный возраст.Просто все привыкли сидеть на шее у государство.
_________
Что в вашей логике не так, пока государство сидит на шее у народа а не наоборот

0  0
19.06.2018 16:32
- гость -

Павел, Масян, !!! и Надоеди туниядцы, ты уже утомил.
И своей защитой власти и непопулярных мер,
и своей безграмотностью и стилем написания комментов якобы под разными лицами

0  0
19.06.2018 16:32
Остроумному гостю

Все ... высказались? Или еще подтянутся? Вы бы хоть по-русски писать поучились, что ли...
И этому, которому надоеДи тунИядцы (от слова яд, видимо) - а может, это государство в лице чинуш и прочей погани привыкло сидеть у нас на шее, ни за что не отвечая, ничего не делая, и получая огромные деньги? Про молодежь вообще можете уже забыть, никто вам ничего перечислять не будет, глядя на то, что получают от государства родители. Да и тем, кто работает, белая зп при таком раскладе не нужна будет. Так скоро перейдете на подножный корм)))
----------------------------------------------------
Уважаемый,вы бы преждче чем кому-то делать замечание по поводу руссского языка,выучили бы его сами))))Очень смешно от таких изречений)))

0  0
19.06.2018 16:33
- гость -

надоедя, твоя родня никак не уработалась?

0  0
19.06.2018 16:34
- гость -

Ну может тебя жаба давит и ты работаешь от нехватки денег..Но,что-то все мои родственники работают от любви к работе..
_____________
очередной м..к из параллельной вселенной. Ты к любой бабуле подойди и спроси хватает ли ей пенсии, и может ли она себе позволить кругосветный круиз как европейские пенсионеры?

0  0
19.06.2018 16:34
- гость -

Остроумному гостю, ты зарплату получаешь за создание хорошего имиджа руководства и создание якобы мнения народа, или это лично твои тараканы повелевают тебе так себя вести?

0  0
19.06.2018 16:35
- гость -

недолго вам осталось кремлеботы до того как вас вместе с хозяевами начнут вешать на воротах...

0  0
19.06.2018 16:35
- гость -

19.06.2018 16:30
гостю
О как... Так ваши родственники, видимо, во главе с вами, вообще могут бесплатно работать. Зачем им зп? Да и пенсия тоже, собственно.

0  0
19.06.2018 16:35
- гость -


19.06.2018 16:31
- гость -
А вчем заключается Ваше - "сидеть на шее у государства"?
Люди платят за все налогами, пошлинами, акцизами и т.д., а куда государство расходует эти деньги?

0  0
19.06.2018 16:37
- гость -



19.06.2018 16:31
- гость -
А вчем заключается Ваше - "сидеть на шее у государства"?
Люди платят за все налогами, пошлинами, акцизами и т.д., а куда государство расходует эти деньги?
_________
ну в методичке так написано, что ты докопался.

0  0
19.06.2018 16:39
Как же это надоело

Почему каждый раз когда я захожу читать новости и листаю комментарии виднеется множество негатива?Причём негатив абсолютно на всё,не зависимо от новости.Неужели парти КПРФ действительно нечем заняться,что они посадили сюда людей обхаивать власть?Почему коммуняки не могут даже писать от разных ников а не под "гость1", "гость2"?Складывается ужасное впечатление..При этом всегда обычных людей,которые высказывают своё мнение они называют "кремлеботы" и т.д.. Это уже очень надоело..

0  0
19.06.2018 16:41
- гость -

19.06.2018 16:32
Остроумному гостю
Больше сказать, как я понимаю, нечего? Вы перечитайте свои посты, глаз режет. Как вас, таких, на работу куда-то берут? Позорище...

0  0
19.06.2018 16:42
- гость -

Отмечается, что 55-летний Мальчевский обратился 13 июня 2018 года в медицинскую часть колонии с жалобами на плохое самочувствие. В тот же день он был помещен в Рязанскую областную клиническую больницу, где скончался 16 июня. При осмотре осужденного следов насилия или отравления не было обнаружено.

17 июня 2015 года следственный департамент МВД России предъявил обвинение в особо крупном мошенничестве основателю и бывшему совладельцу Мособлбанка Анджею Мальчевскому, его сыну Александру Мальчевскому и экс-зампреду правления банка Юлии Зединой следственный департамент МВД России.

По данным следствия, они обналичили и похитили с 1 января 2012 года до 19 мая 2014 года порядка 70 миллиардов рублей. Фигуранты дела выводили средства банка с его баланса под видом платежных операций, связанных с предпринимательской деятельностью вкладчиков.

29 апреля 2016 года Анджей Мальчевский был приговорён к четырем годам колонии и штрафу в размере 400 тысяч рублей


Украл 70 млрдов-штраф 400т.р. Да хоть в 100 лет на пенсию, путинцы своруют всё!!!!!!!!!!!!! Или бороться за свои права надо опять или смириться-выбор за нами. А все эти томенки-губеры они одинаковые во всех краях и областях. Это они царя на троне приклеели. Бла-бла-бла, а себе в карман денежки.

0  0
19.06.2018 16:43
- гость -

Да, так как Алтайский край выбран площадкой для продвижения повышения пенсионного возраста, то здесь сейчас будут комментарии за 10 рублей штука. Надо, значит надо и так далее в поддержку!!!!! А ведь ваши тридцать серебрянников аукнутся нереально....

0  0
19.06.2018 16:44
- гость -

19.06.2018 16:39
Как же это надоело
А эту мысль я охотно возвращаю вам))) Ка же надоело читать всяких Алин, надоедь и далее по списку. Упорно продвигающих одну и ту же мысль - как на Руси жить хорошо. Не везет вам, дорогие. Слишком вы однообразны и неумны, если не сказать больше. Передайте руководству - плохо у них кадровая служба работает.

0  0
19.06.2018 16:48
- гость -

Изучит он, и что дальше? Зачем сотрясать воздух, если ты ничего не можешь изменить!!!

0  0
19.06.2018 16:50
- гость -


19.06.2018 16:48
- гость -

Вот кстати, ответьте на свой вопрос. Зачем вы воздух сотрясаете, если ничего изменить не в силах?

0  0
19.06.2018 16:51
- гость -

16:48, ему из кремля приказали изучить, он изучит и отправит отчёт в кремль.

0  0
19.06.2018 16:57
месный

19.06.2018 16:39
Как же это надоело

потомучто у нас восновном один негатив и происходит

0  0
19.06.2018 16:58
- гость -

Не нужен он нам, нам нужен житель алтайского края на посту губернатора. Неужели из 2 миллионов жителей края нет человека который готов что то изменить...

0  0
19.06.2018 17:01
- гость -


19.06.2018 16:58
- гость -


вперед! флаг дать? а еще можно бубен/барабан/горн поискать. возьмешь?

0  0
19.06.2018 17:05
Гостю

С чего вы взяли,что Виктор Петрович не сможет что-то изменить?Вы его лучший друг?Или может быть он уже был вашим губернатором?Человек приехал и готов работать.Делает то,что от него зависит.Вместо помощи от житилей он сталкивается с тучей негатива.Так дела не делаются.

0  0
19.06.2018 17:07
ГостьЯ

19.06.2018 16:58
- гость -

Вот тут я с Вами не соглашусь. У местных тут все поделено. Разные элиты приходят к власти и начинается передел собственности. Например, имеющие строительный бизнес, сейчас скажут тут Вам, кто в последнее время имел права на застройку. Всего лишь один человек. А все почему? Потому что-друг.

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