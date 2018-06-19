Замглавы Министерства труда и социальной защиты Андрей Пудов заявил, что ведомство прорабатывает программы активной занятости для граждан предпенсионного возраста, которые хотят найти новую работу или сменить квалификацию, передает ТАСС.
"Мы сможем обеспечить рабочими местами всех тех, кто становится в "новом" возрасте [пенсионерами]. Раньше бы он вышел на пенсию, а теперь будет продолжать трудовую деятельность", — сказал Пудов в эфире телеканала "Россия 1".
Он также пообещал, что Минтруд рассмотрит все обращения россиян предпенсионного возраста, столкнувшихся с дискриминацией по возрасту со стороны работодателя.
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев объявил о проведении с 2019 года пенсионной реформы, в соответствии с которой для мужчин возраст выхода на пенсию будет поэтапно поднят до 65 лет, а для женщин — до 63 лет.
Несогласие с данной пенсионной реформой выразили 92% россиян. Профсоюзы пообещали протестовать против ее реализации. Петиция против повышения пенсионного возраста на данный момент набрала 1,8 миллиона подписей.
Комментарии
А, может, сначала надо было придумать, чем занять, а потом выходить с идеей повышения пенсионного возраста. Или, все по-нашему, главное, ввязаться, а там поглядим.
Работодатели никогда не скажут, что мы не возьмем вас по причине преклонного возраста. Скажут, недостаточно опыта для нашей отрасли, не совсем то образование и т.д.
Да это бред какой-то! Ну какой руководитель возьмёт работника старше 60 лет? Сейчас даже дворников молодых берут. Разве только сторожем.
Цветочки бумажные крутить?
На кого рассчитан сей бред?
Ума много не надо иметь, чтобы понять, что молодой больше сделает физически, чем 50 летний. Частники не возьмут 50 летнего или поунижать. Взял частник 50 летнего дворника, заставил полы мыть в зале, туалеты, сторожем работать. Дело было в 2000 году, сам видел.
Собрать этих министров, да заставить мешки с цементом грузить. Час протянут?
А почему молчит бизнес? неужели он согласен что бы его в приказном порядке обязали брать стариков? или он настолько зашуган?
18:29, во первых не заставят. ГостьЯ 17:20 подробно объяснила почему. Ну даже если и заставят, то зарплата будет 12000р.