Жители Алтая с начала года стали на 26% больше брать кредитов в банках

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Жители Алтайского края за пять месяцев 2018 года набрали потребительских кредитов в банках на сумму свыше 13,5 миллиардов рублей. Это примерно на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
По данным 4 100 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в январе – мае 2018 года сумма выданных кредитов на покупку потребительских товаров (потребительских кредитов) составила 1 020,7 млрд руб. Это на 27,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года (802,0 млрд руб.)
Алтайский край по этому показателю расположился на 23-й строчке в стране. В 2017 году за 5 месяцев банки выдали кредитов на сумму 10,7 миллиарда.
Согласно данным статистики, в январе — мае 2018 года самые большие суммы выданных потребительских кредитов в регионах РФ были зафиксированы в Москве (121,5 млрд руб.), Московской области (70,9 млрд руб.), Санкт-Петербурге (48,3 млрд руб.), Свердловской области (36,3 млрд руб.) и Краснодарском крае (36,2 млрд руб.). Наименьшие суммы выданных в январе — мае 2018 года потребительских кредитов были отмечены в Ненецком АО (0,23 млрд руб.), Чукотском АО (0,28 млрд руб.), Республике Ингушетия (0,33 млрд руб.), Республике Алтай (0,98 млрд руб.) и Еврейской АО (1,01 млрд руб.).
В то же время самую серьезную динамику роста суммы выданных в январе — мае 2018 года потребительских кредитов по сравнению с аналогичным периодом 2017 года продемонстрировали Ненецкий АО (+84,5%), Республика Карачаево-Черкесия (+51,8%), Ханты-Мансийский АО (+46,9%), Калининградская область (+44,0%) и Кабардино-Балкарская Республика (+43,0%). Наименьший рост суммы выданных потребкредитов показали Республика Хакасия (+5,2%), Магаданская (+9,3%) и Костромская (+9,7%) области, а также республики Дагестан и Северная Осетия – Алания (обе +12,4%). В Москве и Санкт-Петербурге сумма выданных потребительских кредитов за год увеличилась на 32,6% и 20,6% соответственно.
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