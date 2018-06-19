Фото: heavenwalls.com
Местонахождение 15-летней девочки из Камня-на-Оби, которая накануне ушла из дома и не вернулась, установлено, сообщили порталу Amic.ru в краевом управлении Следственного комитета.
"Местонахождение несовершеннолетней установлено. Ее жизни и здоровью ничто не угрожает", — сообщили нашей редакции в СКР.
Напомним, что девочка-подросток 18 июня ушла из дома и не вернулась. По данному факту была инициирована проверка.
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В Следственном комитете также уточняли, что несовершеннолетняя уже неоднократно поступала таким образом.
Комментарии
Интересно, насколько она девочка????