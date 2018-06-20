Определились победители розыгрыша билетов на все 64 матча чемпионата мира по футболу, который компания "Ростелеком", как официальный Региональный спонсор FIFA 2018, проводила с 10 апреля по 9 июня 2018 года. В Сибири счастливыми обладателями стали 56 поклонников футбола.
Самое большое количество болельщиков зарегистрировалось в Новосибирске: в розыгрыше билетов на матчи чемпионата мира по футболу приняло участие более 700 абонентов "Ростелекома". Почти 400 пользователей услуг компании претендовали на бесплатные билеты в Омской области. В Иркутской области потратили свои бонусы, чтобы получить право на бесплатный билет, 360 абонентов провайдера цифровых услуг и решений. 343 и 337 жителей соответственно испытали свою удачу в Красноярском и Алтайском краях.
В регионах Сибири в розыгрыше билетов на ЧМ-2018 приняли участие более трех тысяч абонентов "Ростелекома", зарегистрированные в программах лояльности: "Бонус" или "Онлайм Бонус". Участники розыгрыша на специальном сайте проекта https://fifa2018.rt.ru/ выбирали нужные матчи, разбитые на шесть туров. Больше шансов на победу было у пользователей услуг компании, которые накопили и потратили максимальное количество бонусных баллов. Дополнительные бонусы, кстати, можно было получить за участие в опросе на портале http://info.sibnet.ru/article/537628/. Некоторым счастливчикам именно таким образом удалось выиграть билеты на два матча.
Екатерина Мищенко получает свой выигрыш
Благодаря "Ростелекому" жительница Новосибирска Екатерина Мищенко 26 июня поедет на матч "Нигерия – Аргентина" в Санкт-Петербург. "В первую очередь этот розыгрыш был моим последним шансом увидеть чемпионат. Начиная с октября мы с друзьями пытались приобрести билеты, но ни разу не получалось провести покупку, все расхватывалось за секунды, даже когда специально караулили старты продаж, – рассказала Екатерина. – Когда у "Ростелекома" начался розыгрыш, мы участвовали всей нашей компанией, но выиграла только я одна. Радуюсь, что поеду на матч "Нигерия-Аргентина", очень надеялась посмотреть именно его".
Всего в ходе розыгрыша призов болельщики стали обладателями 5028 бесплатных билетов. Например, на матче-открытии "Россия – Саудовская Аравия" побывали 27 абонентов компании. Благодаря совместному с FIFA проекту в среднем на каждый матч попали по 60-80 футбольных болельщиков – участников розыгрыша. На финал в "Лужники" поедут 113 абонентов "Ростелекома".
Большая часть победителей розыгрыша билетов на чемпионат мира по футболу FIFA 2018™ уже получили свои призы (билеты) по всей России. До 20 июня они будут вручены счастливым болельщикам на полуфинальные матчи, до 30 июня – на финальную игру.