Житель Барнаула отправится под суд за двойное ложное сообщение о минировании здания в краевом центре, пишет "Алтайская правда".
Отмечается, что мужчина дважды сообщал в полицию о грядущем взрыве на одном из предприятий и каждый раз думал, что останется безнаказанным, поскольку решил, что все предусмотрел.
По данным краевой прокуратуры, мужчина поругался со знакомой девушкой и решил ей отомстить. В итоге сотрудники оперативных служб каждый раз эвакуировали работников компании, а нормальная деятельность органов полиции, здравоохранения и противопожарной службы на какое-то время нарушалась.
В целях конспирации молодой человек приобрел сим-карту на вымышленное имя, однако его личность удалось установить.
Теперь "террористу" грозит штраф в размере до пятисот тысяч рублей, ограничение свободы либо принудительные работы на срок до трех лет.
Комментарии
Об огурец этого шутника....
Доморощеные шпионы, а телефон купить жаба задавила?