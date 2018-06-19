Фото: vk.com/barneos22
Крупный град прошел в Камне-на-Оби 19 июня — пользователи социальных сетей активно обсуждают это событие.
Фотографии, на которых запечатлены градины весьма внушительных размеров, опубликованы в сообществе Barnaul 22. "В Камне-на-Оби выпал огромный град", — таким комментарием сопровождаются снимки.
Кто-то из участников возникшей дискуссии отмечает: "Да это прям оружие какое-то", "Ужасть".
Впрочем, находятся и скептики, которые, в частности, подчеркивают: "Да это мелочь в сравнении с прошлогодним в Косихинском районе".
Напомним, что в Алтайском крае сутки 19 июня и ночью 20 июня действует штормовое предупреждение в связи с ожидаемыми сильными дождями, грозами и градом.
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