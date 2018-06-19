Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Митинг за сохранение исторических памятников архитектуры прошел в Барнауле на площади Свободы. Организаторами мероприятия выступили представитель "Гражданского патруля" Игорь Берг и историк Данил Дегтярев.
Активисты обращают внимание, что деятельность Управления государственной охраны объектов культурного наследия Алтайского края идет очень слабо.
"У организации нет активных действий по сохранению архитектурных памятников. Мы готовим жалобы по каждому отдельному историческому объекту и направляем их в прокуратуру", — отмечает Игорь Берг, который также упомянул, что сейчас в полиции Октябрьского района рассматривается обращение по поводу кожевенного завода. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
По данным искусствоведов, в Барнауле каждый год исчезает до десяти памятников архитектуры. Пришедшие на площадь Свободы обратились к врио губернатора Алтайского края Виктору Томенко с просьбой поставить проблему сохранения памятников архитектуры на личный контроль и проконтролировать деятельность Алтайохранкультуры.
Комментарии
не вижу задора в глазах