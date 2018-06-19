Роскачество в преддверии публикации исследования качества креветок подготовило рекомендации по выбору этого продукта, опубликованные на сайте ведомства.
Эксперты рекомендуют в первую очередь обращать внимание на внешний вид морепродуктов.
"Варено-мороженые креветки должны быть отделены друг от друга и не иметь смерзшихся комков", — говорится в рекомендациях.
Также необходимо обратить внимание, чтобы в упаковке не было много снега. Допускается только легкая заснеженность, которая может образоваться при извлечении и возврате продукта в холодильник.
Кроме того, покупателям нужно помнить, что у свежих креветок подогнутый хвост, а цвет головогруди может варьироваться от зеленого и коричневого до черного. Во многом цвет креветок зависит от сезона вылова, региона обитания и питания ракообразных, разъясняют в ведомстве.
"Согласно ГОСТу креветки делятся на размерные группы — крупные, средние, мелкие и особо мелкие и измеряются количеством креветок в пересчете на один килограмм. Так, на упаковке может быть такое обозначение: 50/70, 70/90, 90/120, 120+. То есть чем меньше креветок в одинаковой по размере упаковке, тем они крупнее", — отметили в Роскачестве.
Эксперты также напомнили о правилах хранения креветок в контейнерах. К примеру, необходимо плотно закрывать лотки с продуктом, поскольку от перепада температур может измениться внешний вид и качество креветок.
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