"Сковородовна" разыгрывает среди своих покупателей ценные призы: обед от сети блинных в течение 10 дней, кофеварку Dolce Gusto и iPhone 8.
С 20 мая по 20 июня каждый желающий мог опустить чек на сумму от 500 рублей в специальный ящик, размещенный в каждой точке сети "Сковородовна", и принять участие в розыгрыше. 23 июня 2018 года в 13.00 в ТРЦ "Арена" состоится розыгрыш призов! Также в этот день гостей ждет зрелищная шоу-программа:
- веселые конкурсы;
- мастер-класс по изготовлению текстильных кукол;
- необычная раскраска для детей.
"Сковородовна" ждет гостей на замечательный праздник! Вход свободный.
Розыгрыш по адресу:
ТРЦ "Арена", зона фуд-корта
г. Барнаул, Павловский тракт, 188
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