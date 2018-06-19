Согласно данным опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), две трети россиян предпочитают откладывать деньги, при этом 48% считают, что лучший способ обращения со свободными средствами — вклад в банке.
По данным социологов, 66% россиян ориентированы на сбережение своих денег. Они заявляют о необходимости сократить повседневные расходы.
25% опрошенных считают целесообразным быстрее тратить полученные деньги.
Кроме того, опрос показал, что отношение россиян к банкам с начала 2018 года достаточно стабильно.
"С января по май 2018 г. доля респондентов, считающих вариант вклада на счет лучшим вариантом распоряжения свободными средствами, составляет 45-51%, непосредственно в мае — 48%. В мае 2015-2016 гг. показатели были ниже. О том, что лучше забрать деньги из банка, сегодня говорят 30% опрошенных", — говорится в сообщении ВЦИОМ.
Опрос был проведен 29-30 мая. В нем приняли участие 2 тысячи респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность опроса не превышает 2,5%.
Комментарии
да, да, уже проходили, храните ваши деньги в сберегательной кассе...