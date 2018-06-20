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Шире и длиннее: новый Volkswagen Touareg представили в России

, ИА "Амител"
Новый Touareg доступен теперь в России с расширенной гарантией и рядом опций, не представленных ранее

Touareg предлагает клиентам ряд передовых опций, доступных для всех трех комплектаций модели: подвеска PRO (подруливающая задняя ось и активные стабилизаторы), система ночного видения, матричные светодиодные фары IQ. Light, проекция данных на лобовое стекло, уникальные массажные кресла и 8 программ для релаксации, атмосферная подсветка с настройкой до 30 различных цветов. 

Российские клиенты марки смогут выбирать из новой линейки двигателей:
- бензиновый TSI мощностью 249 л.с.,
- бензиновый TSI V6 340 л.с.,
- а также дизельный TDI V6 249 л.с.

По сравнению с моделью второго поколения новый Touareg стал шире и длиннее. Пропорции кузова стали динамичнее, а внутреннее пространство – больше. Теперь длина кузова составляет 4.878 мм, ширина – 1.984 мм, высота – 1.702 мм. 

Несмотря на увеличенную длину и ширину автомобиля, его кузов стал на 106 кг легче за счет использования в конструкции смешанного алюминия (48%) и высокотехнологичной стали (52%). 

Благодаря новым габаритам также удалось увеличить объем багажного отделения с 697 до 810 литров (при сложенных задних сиденьях объем достигает 1.800 л).

Новый Touareg представлен двумя стилевыми направлениями: уютным Atmosphere и технологичным Elegance. Они доступны во всех трех вариантах комплектации, при этом в версии Respect – как опции, а в версиях Status и R-Line они являются частью базового оснащения. 

Экстерьер флагмана Volkswagen стал выразительнее. 
Начиная с версии Respect, автомобиль комплектуется 18-дюймовыми легкосплавными дисками, боковыми зеркалами с электроприводом, обогревом и настройкой складывания, динамическим корректором фар, светодиодными фарами ближнего и дальнего света с отдельными дневными ходовыми огнями с автоматическим управлением. 

Внешний вид следующей комплектации, Status, дополнен 19-дюймовыми легкосплавными дисками с болтами-секретками, а также серебристыми рейлингами на крыше. 

В топовом исполнении R-Line новый Touareg получил внешний дизайн в стилистике R-Line, а кроме того, в версию добавлены тонировка задних стекол (80%), функция задержки выключения фар Coming Home, а также электрохромные боковые зеркала с электроприводом, обогревом, настройкой складывания и памятью. 

В России за всю историю продаж клиентам передано около 100.000 Volkswagen Touareg.

Бензиновая версия мощностью 249 л.с. – 3.299.000 рублей
Популярная версия 3.0 TDI (249 л.с.) – от 3.749.000 рублей
Два стилевых направления:
Atmosphere и EleganceТри комплектации: Respect, Status, R-Line
Новая линейка двигателей: дизельный и два бензиновых
Полный привод 4MOTION
Самые современные системы помощи водителю 
Расширенная гарантия – 4 года или 120.000 км пробега
Заказы на новый Touareg уже принимаются официальными дилерами марки Volkswagen

Версия Respect предлагается с бензиновым двигателем мощностью 249 л.с. по цене от 3.299.000 рублей и с дизельным мотором 249 л.с. по цене от 3.749.000 рублей.
Respect. Уже в стандартной комплектации комфорт обеспечат кожаный мультируль с обогревом и передние кожаные сиденья Vienna с электрорегулировкой и подогревом. Volkswagen Touareg в данной комплектации оснащается системой автоматического управления дальним светом Light Assist, противотуманными огнями, светодиодными задними фонарями, асферическим левым боковым зеркалом заднего вида. С точки зрения безопасности новая модель также достойно оснащена: в базовое оборудование входят автоматическая блокировка дифференциала, трехточечные ремни безопасности спереди с регулировкой высоты и преднатяжителями, ассистент контроля дистанции спереди Front Assist, система распознавания усталости водителя, индикатор изменения давления в шинах, передние и задние дисковые тормозные механизмы. Функциональное оборудование в исполнении Respect представлено системой Start/Stop с рекуперативным торможением (для бензиновых версий), круиз-контролем с ограничителем скорости, дистанционной разблокировкой багажника, 9-дюймовым экраном с навигационной системой Discover Pro, многофункциональным дисплеем на приборной панели, датчиками парковки спереди и сзади, двухзонным климат-контролем Air Care Climatronic и активным угольным фильтром в системе вентиляции. 

Исполнение Status предлагается с дизельным двигателем 249 л.с. по цене от 4.189.000 рублей и с двумя бензиновыми двигателями – 249 л.с. по цене от 3.739.000 рублей и 340 л.с. по цене от 4.439.000 рублей.
Status. Данная комплектация расширена за счет добавления в нее серебристых рейлингов на крыше, подогрева передних и внешних задних сидений, пневмоподвески с электронной регулировкой клиренса и жесткости амортизаторов, адаптивной подвески, включая выбор профиля движения, противоугонной системы с автономной сиреной, датчиками объема и защитой от буксировки, бесключевого доступа и запуска двигателя Keyless Access с блокировкой замков, электропривода открывания и закрывания двери багажника, интерфейса App-Connect (с поддержкой Apple Carplay, Android Auto, Mirrorlink), системы помощи водителю Park Assist (включая датчики парковки), а также камеры заднего вида Rear View. 

Комплектация R-Line предлагается с дизельным двигателем 249 л.с. по цене от 4.539.000 рублей и с бензиновым 340 л.с. по цене от 4.789.000 рублей.
R-Line. В топовую комплектацию третьего поколения внедорожника входят полностью цифровой интерактивный интерфейс Innovision Cockpit с управлением жестами и возможностью индивидуальной конфигурации рабочего стола. Кроме того, здесь доступны: цифровая панель приборов Active Info Display с возможностью выбора режима отображения данных, информационно-развлекательная система Discover Premium с 15-дюймовым дисплеем, интерфейсы App-Connect и Media Control, функция задержки выключения фар Coming Home, передние сиденья с электрорегулировкой и памятью настроек, задние стекла с тонировкой (80%), рулевая колонка с электроприводом регулировки вылета и наклона. Более того, в рамках данной версии также предлагается стайлинг-пакет R-Line. 
АлтайЕвроМоторс
г. Барнаул,
ул. Попова, 165
Подробности по телефону 8 (3852) 23-00-00
Часы работы:
Понедельник-пятница с 9.00 до 20.00
Суббота-воскресенье с 9.00 до 17.00

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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