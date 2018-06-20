Touareg предлагает клиентам ряд передовых опций, доступных для всех трех комплектаций модели: подвеска PRO (подруливающая задняя ось и активные стабилизаторы), система ночного видения, матричные светодиодные фары IQ. Light, проекция данных на лобовое стекло, уникальные массажные кресла и 8 программ для релаксации, атмосферная подсветка с настройкой до 30 различных цветов.



Российские клиенты марки смогут выбирать из новой линейки двигателей:

- бензиновый TSI мощностью 249 л.с.,

- бензиновый TSI V6 340 л.с.,

- а также дизельный TDI V6 249 л.с.



По сравнению с моделью второго поколения новый Touareg стал шире и длиннее. Пропорции кузова стали динамичнее, а внутреннее пространство – больше. Теперь длина кузова составляет 4.878 мм, ширина – 1.984 мм, высота – 1.702 мм.



Несмотря на увеличенную длину и ширину автомобиля, его кузов стал на 106 кг легче за счет использования в конструкции смешанного алюминия (48%) и высокотехнологичной стали (52%).



Благодаря новым габаритам также удалось увеличить объем багажного отделения с 697 до 810 литров (при сложенных задних сиденьях объем достигает 1.800 л).



Новый Touareg представлен двумя стилевыми направлениями: уютным Atmosphere и технологичным Elegance. Они доступны во всех трех вариантах комплектации, при этом в версии Respect – как опции, а в версиях Status и R-Line они являются частью базового оснащения.

Экстерьер флагмана Volkswagen стал выразительнее.

Начиная с версии Respect, автомобиль комплектуется 18-дюймовыми легкосплавными дисками, боковыми зеркалами с электроприводом, обогревом и настройкой складывания, динамическим корректором фар, светодиодными фарами ближнего и дальнего света с отдельными дневными ходовыми огнями с автоматическим управлением.



Внешний вид следующей комплектации, Status, дополнен 19-дюймовыми легкосплавными дисками с болтами-секретками, а также серебристыми рейлингами на крыше.



В топовом исполнении R-Line новый Touareg получил внешний дизайн в стилистике R-Line, а кроме того, в версию добавлены тонировка задних стекол (80%), функция задержки выключения фар Coming Home, а также электрохромные боковые зеркала с электроприводом, обогревом, настройкой складывания и памятью.



В России за всю историю продаж клиентам передано около 100.000 Volkswagen Touareg.

Бензиновая версия мощностью 249 л.с. – 3.299.000 рублей

Популярная версия 3.0 TDI (249 л.с.) – от 3.749.000 рублей

Два стилевых направления:

Atmosphere и EleganceТри комплектации: Respect, Status, R-Line

Новая линейка двигателей: дизельный и два бензиновых

Полный привод 4MOTION

Самые современные системы помощи водителю

Расширенная гарантия – 4 года или 120.000 км пробега

Заказы на новый Touareg уже принимаются официальными дилерами марки Volkswagen