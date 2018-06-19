Фото: wallaps.com
Студентку одного из барнаульских колледжей приговорили к обязательным работам за то, что она избила стулом свою сокурсницу.
Как сообщили в краевой прокуратуре, преступление было совершено в тот момент, когда потерпевшая находилась на занятиях. Молодая злоумышленница, которой на тот момент не было 18 лет, пришла в аудиторию с опозданием.
Девушка прошла за парту, которая располагалась за спиной потерпевшей, взяла стул и, используя его в качестве оружия, умышленно нанесла один удар металлической ножкой в область головы ее визави.
В итоге злоумышленница причинила девушке физическую боль и легкий вред здоровью.
Во время суда студентка признала свою вину, уточнив, что она разозлилась на потерпевшую, поскольку узнала о том, что та настраивает против нее ее парня и друзей.
Комментарии
Что с них взять, ПТУшницы...
Колледжем, как я понимаю, гордо называют ПТУ, куда в советское время шли те, кто не мог учиться после 8 класса?
Да за такие косяки это ещё по-божески...
Просто припугнула, зла не держит
Мельчают девки в фазанках... Уже и нормальной драки не посмотреть с аырыванием волосьев и кусанием цыцек. Сразу используют предметы в качестве оружия. Не по-бабьи это, несексуально....
Яааа мееедлеееннннооооо беруууу стуууулллл, мееедлееееннннооооо зааамааахииваааюууууссссссь.....
Колледжами уже лет 20 называют техникумы.