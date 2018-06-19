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Полиция в Алтайском крае обеспечит безопасность школьных выпускных вечеров, сообщает ГУ МВД по региону.
"С 18 июня по 1 июля в регионе проходят выпускные вечера в общеобразовательных учреждениях. Самым массовым днем празднования станет 23 июня. В эту субботу последние звонки прозвучат в 189 школах Алтайского края. Всего выпускные вечера запланированы в 712 общеобразовательных учреждениях региона. Каждое из них было проверено сотрудниками правоохранительных органов", — указывают в правоохранительном ведомстве.
Также полицейские провели профилактические беседы с коллективами учебных заведений.
В связи с проведением выпускных вечеров приближены наружные наряды и наряды дорожно-патрульной службы.
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