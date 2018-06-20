Жители Алтайского края смогут посетить уникальный сад цветущих пионов. С 22 по 23 июня в эко-парке "Сад пионов", расположенном в Чемальском районе Республики Алтай, пройдет бал в окружении цветущих пионов, танцевальные мастер-классы и музыкальные выступления.
В программе – акция "Рассвет без войны" – вальс под открытым небом, танцевальный мастер-класс по вальсу и подготовке к балу, вечер фортепианной музыки от Ренаты и Евгения Каревых, постоянных участников концертных программ в городе Барнауле и лауреатов множества конкурсов по всей России. Танцевальные мастер-классы проводит студия шотландского танца FairyTale, Новосибирск.
"Сад пионов" — уникальный эко-парк, в котором на площади более 2,5 га произрастают многие виды цветов, кустарников, хвойных и лиственных деревьев и, конечно, более 100 видов пионов. На территории "Сада пионов" вы найдете реку, ручей, множество мостов и декоративных сооружений, а также контактный зоопарк.
22-23 июня, помимо интересной программы, гостей будут ждать более 100 видов цветущих пионов.
Подробную информацию можно узнать в официальной группе сада в "Инстаграме": @sad_pionov_altay. На сайте: sad-pionov.ru
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