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Услышать тишину: как обрести цифровой "детокс" в Белокурихе

, ИА "Амител"
Белокуриха ежегодно привлекает десятки тысяч туристов – не только из Алтайского края, но и со всей России

С приходом лета хочется поскорее вырваться на природу из бешеного ритма и смога городов. Живительный глоток кристально чистого воздуха, ласковое солнце и умиротворение живописных предгорий Алтая – то, что нужно после долгих месяцев напряженного труда и затянувшихся холодов. Именно здесь находится знаменитый курорт Белокуриха. Это уникальное место естественной рекреации, где сила природы в заботливых руках человека дарит каждому здоровье и покой. Белокуриха ежегодно привлекает десятки тысяч туристов – не только из Алтайского края, но и со всей России. Однако даже на таком популярном курорте можно найти любовно сохраненные, уединенные места максимальной близости с первозданной природой. И одно из таких мест – Таежная заимка "Лесная сказка". 

Услышать тишину

Расположенная всего в 9 километрах от курортной зоны, "Лесная сказка" в то же время надежно спрятана тайгой от посторонних глаз. Ведет сюда извилистая горная дорога — с подъемами и спусками, потрясающими видами горных массивов и природными памятниками. В конце пути густой лес расступается перед просторной изумрудно-зеленой поляной. В этой колыбели природы, со всех сторон окруженной прекрасными горами, покрытыми хвойным лесом, и находится заимка. По дну ущелья здесь протекает прозрачная горная речка, чистое небо Белокурихи отражается в двух больших озерах, в глубинах которых водятся ценные виды рыб. Камерность здешних мест поражает – иногда из леса на эти земли даже заходят осторожные косули. Погрузившись вглубь природы, начинаешь ощущать всю силу здешних мест. Сотовая связь пропадает, даря ощущение цифрового "детокса", и ты буквально начинаешь "слышать тишину".

"Лесная сказка" – место с особой энергетикой. Царящая в этих местах удивительная атмосфера восполняет духовные ресурсы, заряжает энергией и дает силы на новые свершения.     

Гостеприимство и комфорт

Колоритные деревянные домики с большими окнами и широкими верандами, банька и беседки, причал и песчаные дорожки – эта база отдыха действительно напоминает настоящую заимку. Все элементы ее убранства вплоть до мельчайших деталей выполнены с большим вниманием к традициям и гармонично вписаны в окружающий пейзаж. Вместе с тем "Лесная сказка" – это современный туристический комплекс с богатой инфраструктурой, предусматривающей все для максимально комфортного отдыха.

                 

На территории заимки протяженностью 2 километра разместились 15 домиков и отелей общей вместимостью 95 мест. Своим гостям "Лесная сказка" предлагает апартаменты разного формата. Лаконичный и недорогой "деревенский" домик обязательно понравится любителям неприхотливого быта. Стилизованные под охотничьи избушки гостевые дома могут принять компании до восьми человек и оборудованы собственной кухней.

В комфортабельном коттедже предусмотрено 4 уютных двухместных номера с общей гостиной и кухней – для дружных посиделок. Роскошный отель "Таежный" удачно сочетает в себе атмосферу загородного дома и первоклассный сервис. Номер "Стандарт" в нем представляет две комнаты (спальня и гостиная) с собственным балконом. "Люкс" в отеле занимает весь третий этаж здания и включает в себя две спальни и гостиную, оборудованную всем необходимым для комфортного проживания, и большую террасу.                

К услугам гостей, остановившихся в номерах повышенной комфортности в "Лесной сказке", -изысканный дизайн интерьера, мягкие спальни, просторные гостиные, душевые с санузлами и беспроводной интернет. 

Рай для гурмана

Хлебосольная алтайская земля всегда готова щедро накормить своих друзей свежей, сытной и вкусной пищей. В "Лесной сказке" свято чтут эту традицию, а потому вопрос питания здесь детально продуман. Гости заимки могут готовить пищу самостоятельно, воспользовавшись оснащенными кухнями и удобными мангальными зонами. Или полностью забыть о бытовых хлопотах и освободить себе время для ярких впечатлений, посещая местный ресторан. Ресторан "Лесная сказка", считающийся одним из лучших в Белокурихе, уютно разместился на берегу живописного озера. Его просторный светлый зал на 70 мест в эко-стиле с большими окнами и крытая летняя веранда на 200 мест с панорамным остеклением дают возможность гостям наслаждаться не только изысканной пищей, но и великолепными видами окрестностей. 

В ресторане подают блюда русской, европейской, азиатской кухни, а также традиционные алтайские блюда. Есть здесь и тандыр, на котором для посетителей с радостью приготовят ароматные лепешки или сочное мясо. Порции в ресторане щедрые, а цены – доступные. Завтрак в ресторане "Лесная сказка" уже включен в стоимость проживания. Что касается обеда и ужина, то постояльцам предоставляется возможность либо заказать их, исходя из личных предпочтений, либо выбрать блюда из свободного меню. По желанию еда может доставляться непосредственно в номер. 

Отдохнуть телом и душой

Живительная сила алтайской природы в "Лесной сказке" поддерживается и гармонично соседствует с комплексом возможностей и услуг, которые предлагаются здесь. Специально разработанные пешие маршруты (терренкуры) позволят в полной мере насладиться красотами Белокурихи. Любители рыбалки смогут удовлетворить свой азарт, поймав в озерах заимки хариуса, муксуна, карпа или даже форель. Чистые и опрятные русские баньки "Лесной сказки" подарят бодрость и заряд энергии. А в местном SPA-комплексе можно пройти популярные косметические процедуры. Идеальна "Лесная сказка" и для отдыха с детьми. Для них на живописной лужайке на территории базы создан целый городок с горками, качелями и турниками. 

На всей территории базы расположены интересные арт-объекты. А индюки с местной фермы свободно ходят по газонам и с удовольствием общаются с гостями. 

В "Лесной сказке" есть все для полноценного и качественного отдыха: невероятно чистый воздух, уютные номера и домики, вкусное и полезное питание, озера с увлекательной рыбалкой и пляжной зоной и многое другое. Выбрав Белокуриху, выбирайте Таежную заимку "Лесная сказка".

   Больше о Таежной заимке "Лесная сказка" вы можете узнать из спецпроекта amic.ru "Где отдохнуть?"  Контакты:
+7 (800)250-84-39
+7 (800) 250-84-49
www.zaimka-ls.ru
info@zaimka-ls.ru
Адрес:
Алтайский край,
г. Белокуриха,
Таежная дорога, 9 км

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

20.06.2018 08:18
Nic

И дорога к ней проходит по весьма красивым местам.

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