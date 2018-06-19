Фото: пресс-служба Алтайского государственного природного биосферного заповедника
Старейшего снежного барса Республики Алтай засняли фотоловушки — ранее имелись опасения, что хищник по кличке Хоргай, которому уже более 10 лет, может не пережить минувшую зиму.
"Первые снимки животного получены в октябре 2011 года в возрасте не менее трех лет. По нашим подсчетам, ему уже десять лет. Опасения были весьма обоснованными, особенно с учетом суровой и многоснежной весны", — рассказал старший научный сотрудник Алтайского заповедника Сергей Спицын.
Также камеры зарегистрировали еще одного или двух барсов — точнее экспертам установить не удалось. Так, один из проходов дал нечеткие снимки, по которым идентифицировать животных не представляется возможным.
Сейчас специалисты предполагают, что это может быть вообще первая регистрация этих особей, и надеются, что в сентябре при проверке установленных фоторегистраторов все эти вопросы прояснятся и станет известно, сколько барсов перемещалось в разных частях хребта Чихачева.
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