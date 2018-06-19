В Сети появилось видео, на котором запечатлен спор между хозяйкой ротвейлера и женщиной с ребенком.
На кадрах видно, что пес без намордника играет на детской площадке, держа в зубах детскую панамку. Ротвейлер вместе с хозяйкой, которая, судя по всему, еще и пьяная. Отобрать у собаки детскую панамку у нее не получается, даже с помощью ноги.
Другая женщина возмущается, что это теперь нельзя назвать головным убором. Также она говорит, что собака сорвала с ее ребенка панамку. "Вы как себе это представляете? А если бы она на ребенка наскочила? На ней не написано, что она не кусается. Я видела, как такие собаки кидались и отгрызали руки", — возмутилась мать ребенка.
Это замечание привело хозяйку собаки в ярость. "Ротвейлеры руки отгрызали? Ротвейлеры? Это охранная собака", — заорала она в ответ. После она вырвала панамку из пасти собаки и швырнула ее в женщину: "На, забирай".
В каком городе произошел инцидент, автор ролика не указал, сообщает 5-tv.ru.
Комментарии
ротвейль слабая собака! передушил их лично штук десять голыми руками, когда они кидались на моего добера. да и владеет ими пьянь типа прапорщиков в отставке.
вот амстаф злее и сильнее, но душится тоже легко.
Большинство собачников такие.
В каком городе произошел инцидент, автор ролика не указал.
Да, в любом.
Толстым бабёшкам нужно запретить бухать и носить штаны в обтяжку...
Изониазидом колбаску начинить и всего то делов...
Любая собака без намордника и поводка, вне специально отведенных мест, считается бродячей и должна быть усыплена. Владелец, если найдется, должен быть бит и оштрафован.