Автовладельцев смогут привлечь к административной ответственности за нарушения ряда ПДД на основании видеозаписи внимательных граждан. Соответствующую законодательную инициативу разработало правительство России, пишет "Парламентская газета".
Предлагается разрешить использовать видеозаписи, снятые гражданами, для привлечения владельцев автомобилей к административной ответственности в случае нарушения ряда ПДД.
Можно будет направить материалы о следующих нарушениях: нарушение правил переезда через железнодорожные пути, проезд на запрещающий сигнал светофора, нарушение правил проезда перекрестков, нарушение правил маневрирования, нарушение правил расположения машины на проезжей части, встречного разъезда или обгона, несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками и разметкой, непредоставление преимущества транспорту со спецсигналами, непредоставление преимущества пешеходу, нарушение правил остановки и стоянки.
В пояснительной записке к инициативе отмечается, что сегодня подобная практика широко распространена в Москве и Татарстане, где россияне активно направляют в органы полиции фото- и видеоматериалы. Теперь же эту практику хотят утвердить в форме закона. Соответствующий документ Госдума планирует рассмотреть в первом чтении 19 июня.
Как отмечается, для того, чтобы отправить видеозапись, необходимо будет обладать "утвержденной учетной записью". Предположительно, придется зарегистрироваться на сайте МВД и подтвердить свои данные.
Комментарии
А процентик от суммы штрафа таки будет ???
Процентик бы от штрафа и я думаю бюджет пополнится так что и ндс повышать не надо будет