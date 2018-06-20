Фото: 31tv.ru
Жару, дожди, грозы и ветер прогнозируют в Алтайском крае синоптики в среду, 20 июня.
Осадки ожидаются в отдельных районах. Дневные температуры составят +21...+26 градусов, местами в южных районах до +31 градуса.
Ветер будет юго-западный, 5-10 метров в секунду, местами порывы до 13-18 метров.
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В Барнауле дождь с грозой ожидается в конце дня. В краевой столице будет +24...+26 градусов. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду с порывами до 10-15 метров.
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