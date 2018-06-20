Фото: avito.ru
Коттедж площадью 380 квадратных метров продают в барнаульском поселке Южном за 22,8 миллиона рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
"Все коммуникации центральные, газовое отопление. Дом построен из двойного газобетона и отделан навесной плиткой, крыша – металлочерепица, цоколь и забор отделаны рваным камнем", — уточняет автор объявления.
Жилье расположено на участке площадью 10 соток. Имеется гараж на два автомобиля и баня (парилка, мойка, бассейн и комната отдыха).
На участке выполнен ландшафтный дизайн, оборудована летняя кухня с барбекю, сад, хозяйственный блок.
На цокольном этаже дома расположены бильярдная, прачечная, сауна, комната отдыха, санузел.
На первом этаже находятся большой холл с фонтаном и подсветкой, зал с камином, кухня, спальня с гардеробной, санузел, а на втором этаже — три спальни, большой холл с лоджией, зимний сад, санузел.
Комментарии