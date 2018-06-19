Средний класс в России начинается от 60 тысяч рублей в месяц

Россияне, проживающие в регионах, должны зарабатывать как минимум 60 тысяч рублей, чтобы считаться средним классом, подсчитали эксперты Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), сообщает РБК.
Чтобы считаться средним классом в Москве, необходимо как минимум зарабатывать 121 тысячу рублей. Ниже эта сумма в нескольких регионах России: в Подмосковье, Краснодарском крае, Ненецком АО, Ямало-Ненецком АО, Ханты-Мансийском АО, Тюменской и Свердловской областях, регионах Дальнего Востока, Мурманской и Архангельской областях и Санкт-Петербурге минимальные пороговые размеры зарплат для причисления к среднему классу варьируются от 72,7 тыс. до 96,9 тыс. рублей.
Для всех остальных регионов России средний класс — от 60 тыс. до 72,7 тыс. рублей в месяц.
Стоит отметить, что в исследовании однозначного определения среднего класса нет. Эксперты АКРА к среднему классу отнесли людей с доходами, которые позволяют им владеть недвижимостью и автомобилем, не имеют проблем с оплатой счетов и покупкой необходимого, выезжают за рубеж, копят деньги и могут позволить себе ипотеку и автокредит.
Что касается личных качеств, то люди из среднего класса имеют высшее образование, занимаются умственным трудом или предпринимательством.
Для расчетов минимальных порогов зарплат аналитики учитывали стоимость недвижимости в регионе, условные цены на автомобиль среднего класса, стоимость отпуска два раза в год, оплату счетов ЖКХ в регионах.
По данным Росстата, средняя зарплата в стране по итогам 2017 года составила 39 тысяч рублей, а за январь-апрель 2018 года — 41,5 тысячи рублей.
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