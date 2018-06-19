Госдума увеличила госпошлину за выдачу загранпаспорта нового поколения и водительских прав, закон принят в третьем, окончательном чтении, сообщается на сайте парламента.
Теперь загранпаспорт с электронным носителем информации обойдется в 5 тысяч рублей (вместо 3,5 тысяч рублей). Оформление загранпаспорта для ребенка до 14 лет будет стоить 2,5 тысячи рублей (вместо полутора тысяч рублей).
Также был увеличен размер госпошлины за регистрацию транспортных средств и совершение иных регистрационных действий, связанных с выдачей свидетельства нового поколения. Она составит 1500 рублей. Пошлина за выдачу водительского удостоверения нового поколения устанавливается в размере 3 тысяч рублей.
Закон должен вступить в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
Заместитель председателя бюджетного комитета Леонид Симановский пояснил РИА Новости, что повышение пошлин позволит пополнять бюджет на 42,3 миллиарда рублей в год, а также компенсирует расходы на создание инфраструктуры для внедрения документов нового поколения.
Комментарии
Набиуллина говорит что инфляция 2.5% а тут рост пошлин на 40%. Как это понимать?
Задрали