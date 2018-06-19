Барнаульский коттеджный поселок Солнечная Поляна остался без электричества вечером во вторник, 19 июня.
О том, что обесточен практически весь частный сектор поселка, порталу Amic.ru сообщили местные жители.
Также отмечается, что электричества нет не только в жилых домах, но и в близлежащих зданиях, в которых располагаются магазины и различные сервисы.
По всей видимости, сбой произошел из-за сильного ветра.
(по состоянию на 19:27 электроснабжение в поселке было восстановлено)
Накануне в связи с разбушевавшейся стихией в течение нескольких часов без электроснабжения оставалась часть пригорода Барнаула.
В частности, без света в непогоду остались жители Новомихайловки, Власихи, Авиатора, Спутника и поселка Лесной. Из-за шквалистого ветра там были повреждены линии электропередачи.
К утру электроснабжение в поселках было восстановлено. Однако частично без света оставался поселок Лесной, где работы планировалось завершить к вечеру сегодняшнего дня.
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