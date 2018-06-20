В Госдуму России внесен вопрос о повышении пенсионного возраста. Согласно проекту уже с 2019 года граждане страны будут уходить на пенсию позже и к 2028 году пенсионный возраст составит 65 лет для мужчин, а к 2034 году — 63 года для женщин.

Власти уверяют, что такое решение вызвано заботой о населении: сегодня пенсионеров стало больше, а число работающих сократилось, поэтому и нет возможности обеспечить пенсионеров достойными выплатами. После реформы же выходить на пенсию станет выгодно, обещают в правительстве.

Однако население эту заботу не оценило и оставляет о реформе только негативные отзывы. При этом россияне указывают не только на состояние здоровья работников в возрасте после 60 лет, которое вряд ли позволит полноценно отдавать себя трудовой деятельности, но и на трудности при поиске работы.

Amic.ru выяснил, приходится ли возрастным специалистам в Алтайском крае опасаться безработицы или дискриминации на рабочих местах.

"Куда я денусь?"

Уже сегодня многие из работников в возрасте под 60 ощущают со стороны работодателей что-то похожее на дискриминацию: например, у них меньше заработная плата, или перед ними ставят задачи, которые не хотят делать молодые. Если же такой человек оказался без работы, то снова трудоустроиться довольно непросто. А когда пенсионный возраст повысят, то возрастным специалистам станет еще труднее, уверен Анатолий, мастер участка по эксплуатации распределительных сетей филиала МРСК в Алтайском крае:

"Возможностей для манипуляции у работодателя станет больше. Мне, например, года за три до пенсии начали нервы мотать. Командировка за командировкой, задания одно хлеще другого. Молодые отказываются ехать, а со мной разговор один — или делаешь, или сокращение. И куда я денусь? Кто меня в таком возрасте на работу возьмет? Переживал, сердце стало побаливать, давление. За полгода до выхода на пенсию я успокоился, стал отказываться от командировок — решил: уволят, так я эти полгода и на бирже (труда — прим. редакции) простою. А как на пенсию вышел — так по-другому заговорили: специалистов-то мало, молодые сюда не идут. Теперь не я за ними, они за мной бегают. А если бы этот закон чуть пораньше приняли, со мной бы до сих пор обращались хуже, чем с рабом".

Фото: Opensii.info

С работниками в возрасте "под 60" работодатель не церемонится, подтверждает барнаулец Иван Петрович, работающий в одной из частных компаний Барнаула. Чем старше человек становится, тем, по его словам, труднее приходится: "Был мастером. Потом на предприятии начались сокращения, молодых стали набирать. Меня поставили кочегаром. Молодым зарплату повышают, а мне не то что не повышают, убирают надбавки, премия теперь не положена. Так вот все меньше и получаю. Мне ведь до пенсии осталось немножко, так куда я денусь с подводной лодки".

Ольга, офисный работник, 47 лет: "Смотрю на наш коллектив — принимают на работу молодых и очень молодых. Даже президент России сейчас ставит губернаторами 30-летних — они, мол, активнее, моложе, лучше ориентируются. Становится страшновато — если вдруг что случится, куда податься тем, кто в возрасте? Стоять на бирже и копаться в помойках? А до пенсии доживу ли?"

Директор рекрутингового агентства DELO Наталья Соколова:

"Двоякая ситуация. Но я могу говорить только про рынок рекрутинга. К нам в основном обращаются за людьми с опытом. И сказать, что есть жесткое ограничение по возрасту, я не могу, потому что платят в первую очередь за компетенцию. Кто-то ищет молодых специалистов, а кто-то уверен, что для его компании лучше подойдет человек пенсионного возраста, потому что такой работник будет доволен данной зарплатой, ему не нужен карьерный рост. И при этом он будет чрезвычайно ответственно относиться к своей работе. В таких сотрудниках заинтересован работодатель, которому нужна стабильность на предприятии. Это, как правило, специальности, где важен опыт и знания: бухгалтер, финансист, технолог, производственники".

Руководитель пресс-службы HeadHunter по ПФО и СФО Елана Таращук:

"По данным нашего опроса среди работодателей, 74% из них согласны с тем, что возрастная дискриминация есть на нашем рынке труда. Правда, при этом самое главное, на что они обращают внимание, – это опыт работы. Уточню: об этом говорят сами работодатели. По вакансиям, где запрещено указывать возраст и пол кандидатов, точно сказать нельзя.

При этом в связи и с ростом возраста выхода на пенсию, и с демографической ямой 90-х работодателям просто придется обратить внимание на данную группу взрослых кандидатов. Это позволит понять, что эффективность сотрудника далеко не всегда зависит от возраста".

Молодым не угнаться

Каждый из нас может вспомнить знакомых, которым возраст не помеха. Они и в 90-то новые специальности осваивают и горы покоряют. Было бы желание, считает 63-летняя жительница Барнаула Инна Семеновна:

"За год до пенсии я ушла с работы с хорошей зарплатой. Пришел молодой руководитель, который многое позволял в адрес сотрудников. На мое возмущение он ответил: "Хочешь до пенсии доработать, сиди и не вякай". Я ушла. Освоила компьютерную программу 1С, работаю в магазине — оформляю товар. Сейчас внуки маленькие, дети просят помочь. Выучилась на лифтера. График хороший — сутки/трое. Курсы по шитью еще в молодости освоила. В общем, без работы не боюсь остаться".

Врач Игорь Червяков, г. Барнаул: "Посмотрите, сколько у нас врачей, великолепных специалистов, в возрасте уже под 80. И они продолжают работать, и они востребованы. Потому что у них опыт, знания, умения. С ними редко какой молодой сравнится".

Руководитель пресс-службы HeadHunter по ПФО и СФО Елана Таращук: "Непонятно, почему многие считают, что пенсионеры или люди в возрасте ищут себе работу вахтеров, например. Если посмотреть по резюме этих кандидатов, то самые популярные сферы, где они ищут работу: производство, транспорт, логистика и бухгалтерия. То есть они ищут работу там, где работали раньше, где есть опыт, накопленный за долгие годы".

Директор рекрутингового агентства DELO Наталья Соколова:

"Разные пенсионеры бывают: есть люди, которые всю свою жизнь обращены в прошлое. Он еще довольно молод, но уже брюзжит: "Как хорошо было раньше". Таким, конечно, будет трудно. Но всегда и в любом возрасте будут востребованы люди, ориентированные на будущее.

Раньше работодателей пугало, когда соискатель не задерживался надолго на одном месте — сегодня он парикмахер, завтра повар, послезавтра он технолог на производстве. Сегодня же все меняется, профессии становятся многогранными, и чем больше человек в своей жизни попробовал, тем он более гибок, легко приспосабливается к новым условиям, умеет меняться и подстраиваться. Он адаптивен и с ним не будет проблем, потому что он не боится перемен. И мой вывод, что будут востребованы люди любого возраста с опытом, готовые работать и развиваться".

"Демпинг" на зарплате

Повышение пенсионного возраста создаст проблемы с трудоустройством и для молодых, считают эксперты по кадрам. Вице-премьер Татьяна Голикова 15 июня на брифинге в правительстве России заявила, что каждый второй безработный в России — это молодой человек в возрасте от 20 до 34 лет. "И уже сейчас 48,7% в общей безработице составляют лица этого возраста", — сказала Голикова.

С увеличением пенсионного возраста "круговорот" вакансий на рынке труда также замедлится, и молодым труднее будет "пробиться". Особенно остро этот вопрос может встать в сферах образования и здравоохранения, где и сегодня высок процент "возрастных" сотрудников.

Обострится и вопрос оплаты труда. В ряде случаев работодателю будет выгоднее пожилой сотрудник, который готов "демпинговать" и за гораздо более низкую зарплату "досиживать до пенсии", нежели молодой, которому надо и самому вставать на ноги, и детей растить.

Уже сегодня на рынке труда в Алтайском крае возникает диссонанс между требованиями молодых квалифицированных специалистов и работодателей: "Молодежь в 35-45 лет приходит и понимает, что сейчас она самая живая кровь, в которой заинтересованы все. И они на это реагируют своими амбициями, у них выше ожидания по зарплате", — говорит Наталья Соколова.

Фото: Fb.ru

То, что и сегодня граждане в возрасте готовы составить конкуренцию молодым, подтверждает и Елана Таращук:

"Зарплату возрастные соискатели чаще всего указывают от 25 000 до 50 000 рублей (37%). Сумму до 25 000 назвали 24% соискателей. Это примерно столько же, сколько указывают начинающие специалисты. И, между прочим, большинство из соискателей в группе от 55 до 70 лет – мужчины (72%) и они готовы работать полный день.

Сейчас в нашей базе в Барнауле 200 000 резюме соискателей. Это всего. При этом из них 6% тех, кому уже сейчас больше 55 лет. Эта доля с каждым годом растет, три года назад было всего 2% таких соискателей. Это говорит о том, что вопреки мифам, которые уже значительно устарели, современные пенсионеры и люди предпенсионного возраста хорошо знают компьютеры, умеют пользоваться интернетом".

"Пенсионеров пришлось уволить"

И тем не менее, и работодатели, и сами возрастные сотрудники признаются, что после 60 работать в прежнем ритме трудно. Проблемы не в знаниях, а в состоянии здоровья.

Руководитель отдела одной из крупных компаний Алтайского края (филиал в Барнауле) Алексей: "В этом году лично мне пришлось уволить двоих сотрудников-пенсионеров. Мужчина 68 лет и женщину 60 с небольшим. Решение было трудным. Женщине даже плохо стало, когда я об этом сказал. Но они уже не работали, а приходили получать зарплату. У меня был молодой специалист, которому надо расти — активный, с большим потенциалом. И нет вакансии. А пожилой при должности, но его лишь иногда привлекали в качестве консультанта. Часто в больнице лежал. Поэтому я решил, что парень для нашей компании более выгоден. То же было и с женщиной. Сейчас у меня молодые работают. Все-таки человеческий ресурс не бесконечен, и пожилым надо отдыхать и заниматься своим здоровьем".

Житель Барнаула Роман Андреевич: "Я год назад вышел на пенсию, но работаю. В этом году пришлось сдавать экзамен на подтверждение квалификации. 200 вопросов. То, с чем я сталкиваюсь в своей работе, я знаю. Но есть гостиничный бизнес, туристы — то, что меня вообще не касается, это немножко другая отрасль. Очень тяжело было учить. Сдавать надо на компьютере. Время идет, а мне надо не ошибиться, верную кнопку нажать. Я нервничаю, начинаю переживать. Давление поднялось. Все-таки это для более молодых".

Врач Игорь Червяков, г. Барнаул: "С повышением пенсионного возраста у нас, врачей, работы только прибавится. Потому что организм человека так устроен, что возрастные болезни — гипертония и другие — с годами только усиливаются, причем в геометрической прогрессии. К этому добавятся еще неврозы и прочее, что усугубит ситуацию. Что бы там ни говорили власти, средняя продолжительность жизни у нас сегодня 65-67 лет у мужчин и 70-72 года у женщин".

Ольга, начальник отдела кадров частной компании: "Есть закон, согласно которому мы не имеем права отказывать соискателю на вакантное место по возрасту или полу. Но на практике это делается часто. И поэтому мамочка с маленькими детьми при прочих равных условиях в глазах работодателя проигрывает мужчине. Маленькие дети — это бесконечные больничные. Это частое отсутствие работника на рабочем месте. То же самое и с возрастными сотрудниками. Ну посмотрите на своих родителей — ближе к 60 обостряются все болячки. Инсульты, инфаркты... А если это произойдет на рабочем месте? Это риски для работодателя. Ну невыгоден компании такой сотрудник. Значит, будут делать все, чтобы от них избавиться".

По сообщению "Интерфакса", в 2017 году в круглосуточные стационары были доставлены 10,4 млн человек — женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет. Из них в медучреждениях погибли 393,8 тыс. человек (3,7%).

В общественной организации защиты прав потребителей "Гражданский патруль" обращают внимание властей на тот факт, что в случае принятия решения по повышению пенсионного возраста престарелым гражданам грозит не только безработица. Одновременно люди лишатся массы льгот, включая оплату коммунальных услуг и бесплатный проезд на транспорте, а также других мер социальной поддержки.

Алтайские профсоюзы собираются пикетировать инициативу правительства о повышении пенсионного возраста в России. Акция протеста в Барнауле пройдет в пятницу, 22 июня, на площади Свободы с 11 до 12 часов. Кроме того, КПРФ направила обращение властям с просьбой разрешить митинги 3 июля в Барнауле, Бийске и Рубцовске.