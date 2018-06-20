Фото: pravda.ru
Традиционная дата повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги – 1 июля – не за горами, и поэтому портал Amic.ru продолжает информировать о том, на сколько вырастут расценки на жизнь в крупнейших населенных пунктах Алтайского края.
На сей раз на очереди наш наукоград Бийск. Ранее портал Amic.ru уже сообщал о том, как для жителей всего региона возрастет плата за электроэнергию.
Что же касается тарифов на холодное и горячее водоснабжение, а также на тепло и водоотведение, то в Бийске с наступлением медианы 2018 года ситуация будет такой:
Комментарии
нам пофиг, у нас футбол