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Портал Amic.ru в контексте резкого удорожания бензина продолжает в еженедельном режиме следить за динамикой цен на топливо в Алтайском крае. Согласно данным Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса, в период с 10 по 17 июня средние розничные цены на горючее в нашем регионе не изменились.
Так, средние цены на АИ-92 в крае составили 40,35 рубля за литр, на 95-й бензин – 42,17 рубля, на летнюю солярку – 44,13 рубля. Это точно такой же ценник, что установился в регионе неделей ранее.
Напомним, что в период с 3 по 10 июня в Алтайском крае и вовсе было зафиксировано удешевление АИ-92, АИ-95 и летнего дизельного топлива на 15 копеек за литр. Впрочем, этому предшествовал чрезвычайно резкий скачок цен, который возмутил большинство автомобилистов.
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Отметим также, что "заморозка" средних цен на топливо была характерна с 10 по 17 июня для всех регионов Сибири, за исключением Республики Тыва. Последняя, к слову, пережила очень резкий скачок цен на бензин (сразу более трех рублей).
Видимо, тенденция на удорожание "горючки" дошла и до этой республики, где в период повсеместного роста цен на топливо наблюдалось затишье.
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