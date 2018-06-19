Глава Центробанка Эльвира Набиуллина на заседании Госдумы заявила, что инфляция в стране находится на уровне 2,5%, передает ТАСС.
"Надо сказать, что сейчас, когда инфляция находится на уровне 2,5%, мы сможем... достаточно спокойно пройти момент изменения ставки НДС", — подчеркнула Набиуллина.
Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что ведомство прогнозирует в 2019 году инфляцию на уровне 4-4,5%.
Согласно же выкладкам министра труда Максима Топилина, ожидаемая инфляция может составить 4,5-4,8%. Такие выводы можно сделать исходя из его заявлений о росте пенсий на 8-10% за 5-6 лет.
В начале июня в ЦБ заявили, что инфляция в России достигнет отметки в 4% раньше, чем прогнозировалось.
В частности, в пятницу, 15 июня, ЦБ по итогам заседания совета директоров спрогнозировал ускорение инфляции до 4-4,5% в 2019 году. Но регулятор обещал, что инфляция вернется к уровню ниже 4% к 2020 году.
Комментарии
Ага особенно бензин, прям в рамки инфляции укладывается.
Да как так то, металлопрокат подорожал на 20% а у них инфляция 2%