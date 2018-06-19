Россия введет ответные пошлины на американские товары

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что Россия в ближайшее время введет балансирующие меры в отношении импорта из США в ответ на пошлины на сталь и алюминий, сообщает РИА Новости.
"В связи с тем, что США продолжают применять защитные меры в виде дополнительных пошлин на ввоз стали и алюминия и отказываются предоставить компенсацию возникающих у России потерь, Россия использует свои права по ВТО и вводит балансирующие меры в отношении импорта из США", — заявил Орешкин.
"Эти меры в виде дополнительных импортных пошлин на американские товары начнут применяться в ближайшее время. Касаться они будут только продукции, имеющей аналоги на российском рынке, и не окажут негативного влияния на макроэкономические показатели", — добавил Орешкин.
Россия в конце мая уведомила ВТО о возможном введении пошлин на товары США на 537,6 миллиона долларов в год в ответ на пошлины на сталь и алюминий.
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Какие аналоги и чего мы производим?