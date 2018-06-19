Телекомментатор Василий Уткин больше не будет комментировать матчи мирового первенства на Первом канале. О прекращении сотрудничества рассказал сам Уткин в обращении, размещенном на личном YouTube-канале.

"Обстоятельства сложились таким образом, что я больше не буду комментировать матчи чемпионата мира по футболу на Первом канале. Мы расстаемся с Первым каналом с взаимным уважением и, с моей стороны, с благодарностью", — сказал Уткин.

Говорить о причинах прекращения сотрудничества он отказался.

Пресс-служба Первого канала подтвердила информацию, передает ТАСС. "Мы благодарим Василия Уткина за блестящую работу на матче Португалия — Испания, с уважением относимся к его частной жизни и просим не строить конспирологических версий", — сообщили в пресс-службе.

Как сообщает "Дождь", директор редакции спортивного вещания Первого канала Василий Конов переадресовал вопрос о возможном отстранении Уткина пресс-службе. Собственно, на этом месте круг и замыкается.

Ранее о том, что Уткин больше не будет комментировать матчи чемпионата мира на Первом канале, сообщило издание "Палач. click or die" спортивного журналиста Павла Городницкого. "Есть информация, что по одному звонку Василия сняли с последующих эфиров на чемпионате мира", — говорилось в сообщении.

По одной из версий, которая появилась еще до того, как Уткин сообщил о прекращении сотрудничества, причиной тому мог стать его пост об Алексее Навальном, а именно о том, что слово "Навальный" было произнесено на Первом канале и какой эффект это вызвало в обществе.

"Сейчас уровень дискуссии опустился несколько ниже. Эффект от произнесения слова "Навальный" в эфире Первого канала вызывает ту же реакцию, что слово "пиписька" в детском саду, если оно произнесено воспитательницей. Живейшее возбуждение, масса пересказов во дворе и вечером родителям", — написал Уткин в своей большой заметке.

Напомним, в воскресенье, 17 июня, играли между собой сборные Мексики и Германии. В студии Первого канала, который показывал матч в прямом эфире, были Леонид Слуцкий и комментатор Кирилл Дементьев. Объясняя действия немцев, Дементьев использовал прилагательное, образованное от слова "навал".

В результате в прямом эфире прозвучал такой диалог:

Дементьев: Марио Гомес потребуется в том случае, когда Германия уже будет играть в такой навальный футбол, и потребуется человек, который хорошо играет головой в штрафной. Вернер — футболист немножко другого плана.

Слуцкий: Навальный играет в футбол? Ну… Интересно было бы глянуть.

Вот как это было:

16 июня Уткин комментировал матч между сборными Исландии и Аргентины. Позже он раскритиковал исландцев, заявив, что команда приехала "мешать всем играть в футбол".

"Это же троечники, это потомки викингов-лузеров, которые от кого-то смотались, нашли себе остров, на котором даже овцы не жили", — написал Уткин, добавив, что футболистам сборной Исландии лучше собрать вещи и уехать "к своим вулканам".

Вечером 18 июня (утром этого дня была опубликована заметка) Уткин вместе со Слуцким должен был комментировать матч Англия — Тунис. Однако эфир со Слуцким провел Виктор Гусев. После этого стало ясно, что появившаяся ранее информация об отстранении Уткина подтверждается.

9 июня Уткин рассказал о том, что будет комментировать матчи чемпионата мира на Первом канале. Гонорар он пообещал направить в благотворительный фонд "Выход", который занимается решением проблем аутизма в России.