В Москве у болельщика из Колумбии украли драгоценности почти на 50 миллионов рублей, сообщает LIFE.
Как сообщается, воры пробрались в номер люкс иностранца в гостинице Four Seasons в центре Москвы, пока иностранного гостя не было "дома". Инцидент произошел прямо в день открытия чемпионата мира по футболу.
Злоумышленникам потребовалось всего 35 минут, чтобы вытащить все самое ценное у колумбийца. В списке украденного 39 наименований, среди которых мужские и женские драгоценности, а также брендовые аксессуары.
В числе самых дорогих — часы с радужным циферблатом за $70 тысяч, браслет Картье из розового золота за $46,5 тысяч, ожерелья из розового золота с бриллиантами за $36 тысяч, а также золотые часы с бриллиантами Пиге за $53 тысячи и еще одни, но исполненные уже в золоте и серебре, за $27 тысяч.
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