Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков предложил руководителям общероссийских профсоюзов и территориальных объединений профсоюзных организаций в регионах проводить митинги, шествия и пикеты против повышения пенсионного возраста, пишет РБК.
Делать это предлагается в рамках соблюдения российского законодательства. Об этом говорится в письме ФНПР от имени Шмакова, направленном руководителям членских организаций в понедельник, 18 июня.
"Учитывая значимость данного законопроекта [о повышении пенсионного возраста], затрагивающего социально-трудовые права абсолютного большинства наемных работников, предлагаем <...> проводить, с соблюдением российского законодательства, митинги, шествия, пикеты и другие коллективные действия против повышения пенсионного возраста", — говорится в письме.
Накануне президент Конфедерации труда России Борис Кравченко заявил, что профсоюзы протестом поддержат петицию против повышения пенсионного возраста. Он подчеркнул, что его организация на следующей неделе перейдет "к более активной фазе" и созданию общественного штаба, который определится с порядком коллективных действий по борьбе с повышением пенсионного возраста по всей России.
Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста, согласно которому возраст выхода на пенсию увеличится до 65 лет для мужчин в 2028 году и до 63 лет для женщин в 2034 году. Переходный период пенсионной реформы продлится десять лет для мужчин и 16 лет для женщин (он затронет мужчин 1959 года и младше и женщин 1964 года и младше).
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