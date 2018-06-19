Комитет Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности отклонил внесенный в Госдуму законопроект о приравнивании зарплат депутатов и сенаторов к средним показателям по стране, передает ТАСС.
На заседании, которое прошло во вторник, 19 июня, сенатор Сергей Фабричный высказал мнение, что концепцию проекта закона поддерживать не стоит, и предложил инициативу отклонить.
Фабричный отметил, что действующее материальное обеспечение членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы "обусловлено природой деятельности парламентариев, сложность и интенсивность которой в современных условиях существенно возросли".
Большинство членов профильного комитета согласились с отрицательным заключением на законопроект. От голосования воздержалась лишь первый зампредседателя комитета по регламенту Светлана Горячева.
Напомним, депутаты Госдумы Сергей Миронов и Олег Нилов внесли на рассмотрение законопроект, в котором предлагали приравнять зарплаты депутатов и сенаторов к средней по стране.
Комментарии
Ну да, как себя то любимых обидеть! Вот если бы с народа деньги брать то единогласно бы решили!
Фабричный отметил, что действующее материальное обеспечение членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы "обусловлено природой деятельности парламентариев, сложность и интенсивность которой в современных условиях существенно возросли".
вас, собак бешеных, надо на среднюю зарплату представляемого региона давно перевести. и аналогичную пенсию. тогда и жопами шевелить начнете , что бы народ лучше зажил.