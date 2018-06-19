Депутат Госдумы Наталья Поклонская в своем Facebook сообщила, что намерена голосовать против повышения пенсионного возраста.
В публикации Поклонская обратила внимание на то, что в крымских группах в соцсетях проходит обсуждение позиции депутатов Государственной думы от Крыма и Севастополя по пенсионной реформе.
"Буду голосовать "против", — заверила своих земляков Поклонская.
Напомним, ранее премьер-министр Дмитрий Медведев предложил начать поэтапное повышение пенсионного возраста. Мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет к 2028 году, для женщин этот возраст составит 63 года к 2034 году.
Комментарии
но за повышение ндс?