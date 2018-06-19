Эксперты агентства АВТОСТАТ проанализировали стоимость машин на российском авторынке. Выяснилось, что за прошедший месяц — с 16 мая по 15 июня 2018 года — цены на автомобили подняли 23 компании.
Ряд брендов повысил цены сразу нескольких своих моделей. Например, у корейской KIA подорожали сразу семь моделей — на сумму от 15 до 30 тыс. рублей.
Отметились и две английские компании: Land Rover, повысившая цены почти у всего модельного ряда на 31 — 200 тыс. рублей, и Jaguar, добавившая к стоимости своих моделей 51 — 91 тыс. рублей.
Почти весь модельный ряд японской компании Subaru подорожал на 30 — 100 тысяч рублей.
Весь модельный ряд отечественного УАЗа также подорожал — на сумму от 10 до 18,5 тыс. рублей. На 10 — 20 тыс. рублей выросли в цене кроссоверы японской компании Suzuki.
Модели SUV дорожали и у других автопроизводителей. Так, Volkswagen Tiguan стал дороже на 20 — 50 тыс. рублей, Honda CR-V — на 30 тыс. рублей, а Haval H6 и Н9 прибавили от 50 до 140 тыс. рублей в зависимости от комплектации.
Однако не все компании меняли свои цены в сторону увеличения. Так, Ford Sollers объявила о снижении стоимости ряда моделей. Теперь автомобили Ford Kuga, Focus, EcoSport и Mondeo можно приобрести с экономией до 75 тыс. рублей в зависимости от модели.
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