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Горбачев ответил на слова о возвращении Крыма из-за "непосильных затрат"

, ИА "Амител"
По словам Горбачева, в переходный период Крым, естественно, требует затрат

Фото: rbc.ru

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев в эфире НСН отреагировал на заявление экс-президента Украины Леонида Кравчука о возвращении Крыма.

Накануне первый президент независимой Украины Кравчук заявил, что Россия может вернуть Крым из-за "непосильных затрат". "Когда-то Россия не могла справиться с Крымом, поэтому она передала его нам. Сейчас я наблюдаю похожую ситуацию. За все время Украина вложила в полуостров порядка $100 млрд. Хотя русские и построили там мост, Крым требует колоссальных затрат", — заявил Кравчук. Он добавил, что возвращение может произойти не в ближайшее время и возможно только под международным давлением.

В свою очередь, Горбачев посчитал высказывание Кравчука не заслуживающим комментария: "Это вообще несерьезное заявление. Эти слова даже не заслуживают комментария".

По словам Горбачева, в переходный период Крым, естественно, требует затрат: "Сейчас идет процесс вхождения, решения вопросов, которые возникли. При всех трудностях это всё нормально. Крым все больше сам развивает свое хозяйство. Его не надо рассматривать как иждивенца. Конечно же, в переходное время он требует поддержки".

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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