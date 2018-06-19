Среда, 20 Июнь, 02:01

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Устраивает ли вас качество дорог Барнаула после ремонта по программе БКД?

Спецпроекты

Форум

$ 64,07
€ 74,18
425893
16°
Обь
562см +4

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Рост тарифов на ЖКУ-2018Чемпионат мира по футболу-2018Паводок-2018
Новости

Ксения Собчак отказалась крестить сына: он должен сам решить

, ИА "Амител"
"Он должен много прочитать, сам ознакомиться и сам понять, что ему близко", - пояснила Собчак

Фото: 10фактов.рф

Телеведущая Ксения Собчак рассказала на пресс-конференции, кадры которой показали в эфире программы "Ты не поверишь!" на канале НТВ, что не хочет крестить своего полуторагодовалого сына Платона

Такое решение Собчак объясняет тем, что ее ребенок должен решить сам, когда вырастет, какой придерживаться системы взглядов относительно веры, пишет портал "Дни.ру".

По словам телеведущей, они с мужем Максимом Виторганом не стали навязывать никакого религиозного воззрения ребенку.

"Он должен много прочитать, сам ознакомиться и сам понять, что ему близко", — добавила Собчак.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июнь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30   
01:03
Первый отечественный внутридермальный имплантат зарегистрирован в России 0
00:02
Опубликован состав сборной России по футболу на матч ЧМ-2018 с Египтом 0
23:57
Ксения Собчак отказалась крестить сына: он должен сам решить 0
23:45
Горбачев ответил на слова о возвращении Крыма из-за "непосильных затрат" 0
23:31
Цены на автомобили выросли в России на 10 - 200 тысяч рублей 0
22:53
Поклонская намерена голосовать против повышения пенсионного возраста 1
22:38
Совфед отказался приравнять зарплату парламентариев к средней по стране 2
22:17
Профсоюзы предложили митинговать против повышения пенсионного возраста 1
21:37
Россия введет ответные пошлины на американские товары 4
21:21
Василий Уткин больше не будет комментировать матчи ЧМ на Первом канале 0
21:15
Драгоценности на 50 млн рублей украли у болельщика из Колумбии в Москве 1
20:42
Жителя Петербурга оштрафовали на 35 тысяч рублей за кражу кошки 0
20:31
Набиуллина заявила, что инфляция в России находится на уровне 2,5% 4
20:11
Госдума увеличила пошлины за выдачу загранпаспортов и водительских прав 3
19:49
Средний класс в России начинается от 60 тысяч рублей в месяц 2
19:10
Поселок Солнечная Поляна остался без электричества во время сильного ветра 0
19:08
Коротко о главном: тарифы ЖКХ, цены на проезд и рубцовский вояж Томенко
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 19 июня
18:49
Россияне смогут направлять в полицию видео с нарушениями ПДД 3
18:39
Матершинница с "добрым ротвейлером" терроризирует детскую площадку 7
18:16
Назван лучший способ сбережения денег: не тратить и хранить в банке 1
17:51
Старейшего снежного барса Горного Алтая засняли фотоловушки 0
17:33
Школьные выпускные в Алтайском крае пройдут под надзором полиции 1
17:22
Роскачество объяснило, как правильно выбирать креветки 0
17:11
Минтруд думает, чем можно будет занять россиян предпенсионного возраста 12
17:02
Барнаулец дважды "заминировал" предприятие из мести подруге 2
16:48
Студентка барнаульского колледжа в аудитории избила стулом свою сокурсницу 10
16:32
Национальную систему контроля таксистов предложили создать в России 4
16:23
Спасем историю: барнаульцы призвали сохранить памятники архитектуры города 1
16:12
Ушедшую из дома 15-летнюю девочку нашли в Алтайском крае 2
16:03
Томенко изучит мнение жителей Алтая о повышении пенсионного возраста 46
15:54
Огромный град прошел в Камне-на-Оби 0
15:33
Минтранс подготовил "революцию" в перевозке людей общественным транспортом 7
15:23
Жириновский: ЦБ стал обменником, покупающим доллары и дающим под процент 5
15:13
Пьяный житель Камня-на-Оби устроил стрельбу из пневматики по ребенку 1
15:02
Рэпера Jimmy Wopo застрелили в США 3
14:50
Два месторождения торфа выставили на торги в Алтайском крае 6
14:32
Морская полиция появится в России: будет следить за порядком на кораблях 6
14:25
Барнаулец пошел в бар, получил удар бутылкой по голове и лишился денег 7
14:11
СК: пропавшая в Камне-на-Оби девочка выходит на связь с родными 2
14:07
Барнаульцы не верят, что сборная России по футболу выйдет из группы. Опрос 2
14:04
Россиянам запретят держать медведей в квартирах 6
13:49
Жители Рубцовска пожаловались Томенко на убитые дороги 30
13:32
Володин призвал рассматривать реформу с точки зрения увеличения пенсий 34
13:23
Мужчина в Горном Алтае пытался убить топором приехавших на работу земляков 0
13:14
Автомобиль слетел с трассы в Алтайском крае 0
13:03
Россияне не считают нынешние условия благоприятными для кредитов 1
12:50
Трамп пригрозил Китаю новыми пошлинами, но ему ответили "только попробуй" 6
12:41
Обесточенные дома и упавшие деревья: в Барнауле устраняют последствия бури 0
12:32
Водителя КамАЗа судят в Барнауле за смертельное ДТП у "Сити-центра" 0
12:24
Жители Барнаула бесплатно могут сводить детей к ортодонту 2

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.