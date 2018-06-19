Телеведущая Ксения Собчак рассказала на пресс-конференции, кадры которой показали в эфире программы "Ты не поверишь!" на канале НТВ, что не хочет крестить своего полуторагодовалого сына Платона.
Такое решение Собчак объясняет тем, что ее ребенок должен решить сам, когда вырастет, какой придерживаться системы взглядов относительно веры, пишет портал "Дни.ру".
По словам телеведущей, они с мужем Максимом Виторганом не стали навязывать никакого религиозного воззрения ребенку.
"Он должен много прочитать, сам ознакомиться и сам понять, что ему близко", — добавила Собчак.
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