Первый отечественный внутридермальный имплантат для эстетической косметологии получил государственную регистрацию, сообщили в Минпромторге.
Отмечается, что разработка велась в течение последних трех лет в рамках программы по импортозамещению. В результате резидентом Инновационного фонда Сколкова для продукта была разработана оригинальная рецептура. В качестве стабилизатора структуры было использовано уникальное германий-органическое соединение.
"Результаты проведенных исследований показывают, что разработанные филлеры на основе гиалуроновой кислоты по ряду своих показателей качества и эффективности не только не уступают, но и даже превосходят многие зарубежные аналоги", — говорится в заявлении министерства.
В ведомстве подчеркнули, что имплантат обладает доступной и конкурентной ценой. В настоящее время идет подготовка к выходу на российский рынок первой серийной партии продукции. Ожидается, что она поступит в конце августа этого года.
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