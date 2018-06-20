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Арестована подозреваемая в шпионаже с именем топ-менеджера "Интер РАО"

, ИА "Амител"
Женщину подозревают в связях с румынской разведкой

Фото: interrao.ru

Суд в Москве избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении некой Карины Цуркан, подозреваемой в шпионаже, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Отмечается, что уголовное дело имеет гриф "секретно". В суде сообщили, что защита женщины обжаловала арест, но дата рассмотрения в Мосгорсуде пока не назначена. Цуркан грозит до 20 лет лишения свободы. Также уточнили, что Цуркан является подданной иностранного государства, но не указали какого именно.

Как пишут "Ведомости", данные арестованной женщины (фамилия, имя и отчество) полностью совпадают с фамилией, именем и отчеством топ-менеджера государственной компании "Интер РАО". Согласно сайту компании, Карина Цуркан является членом правления и руководителем блока трейдинга. 

"Член правления "Интер РАО" Карина Цуркан сейчас находится в отпуске", — заявил представитель компании, однако от дальнейших комментариев он отказался. 

Источник издания в правоохранительных органах на вопрос, является ли арестованная топ-менеджером "Интер РАО" ответил, имея ввиду полное вхождение по ФИО: "Таких совпадений не бывает". 

На сайте "Интер РАО" утверждается, что у Цуркан есть российское гражданство. Карина Цуркан работает в компании с 2010 года. Сначала она руководила географическим дивизионом "Молдова, Украина, Румыния" компании, а в 2011 году возглавляла географический дивизион "Европа". В 2012 году стала членом правления "Интер РАО" и руководителем блока трейдинга. Она является акционером компании — ей принадлежит 0,0354% уставного капитала.

"Интер РАО" была создана в 1997 году как "дочка" "РАО ЕЭС России". Компания отвечает за экспорт и импорт электроэнергии. Крупнейшим акционером компании является "Роснефтегаз", которому принадлежит 27,6% акций. Еще 18,6% акций владеет другая государственная компания — ФСК. Председателем совета директоров "Интер РАО" является Игорь Сечин.

Как сообщает "Коммерсант", в минувшую пятницу Цуркан доставили в следственное управление ФСБ, где ей инкриминировали совершение преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ (шпионаж). "Одновременно с задержанием госпожи Цуркан были проведены обыски у нее в кабинете, дома, а также в самом ПАО и у некоторых высокопоставленных сотрудников Минэнерго. Один из них проходит свидетелем по уголовному делу и, по некоторым данным, уже подал заявление об увольнении. Чиновника в госизмене не подозревают, но, встречаясь с госпожой Цуркан, и будучи не осведомленным о ее связях с румынской разведкой, он тем не менее мог ей сообщить сведения, представляющие интерес для спецслужбы", — пишет издание.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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